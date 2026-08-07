«Паламарчук в кожанке — знак качества»: новый детектив НТВ интригует с первой минуты — мрачная история серийного убийцы

На НТВ и «Иви» состоялась долгожданная премьера детективного сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Новинку ждали несколько лет, и после выхода первых серий зрители уже начали активно делиться впечатлениями. Судя по отзывам, сериалу удалось заинтересовать поклонников жанра, хотя без критики тоже не обошлось.

Большинство зрителей зацепила атмосфера

Главная тема обсуждений — мрачная история серийного убийцы, следы которого тянутся еще с 1980-х годов.

Многие отмечают, что авторам удалось создать напряженную атмосферу провинциальных 90-х, где опасность чувствуется буквально в каждой сцене. Немало похвалы досталось и самому Дмитрию Паламарчуку, который вновь примерил образ следователя.

В комментариях пишут:

«Паламарчук в кожанке — это всегда знак качества. Включаю, выключаю свет, наливаю чай покрепче!»

Или так:

«Тема 90-х заезжена, но маньяк с 10-летней выдержкой заинтриговал.»

Многие признаются, что после первой серии уже хотят узнать, чем закончится расследование.

Но некоторые зрители остались не в восторге

Впрочем, понравился сериал далеко не всем.

Часть аудитории считает, что «Число зверя» слишком напоминает другие российские детективы про маньяков и лихие 90-е. Кто-то пишет, что жанр уже начинает повторяться, а кто-то ожидал от проекта большего темпа.

Например, встречаются и такие отзывы:

«Скучновато как-то. Вроде актеры классные, но как будто им самим не очень интересно играть.»

Есть и более общие замечания:

«Сериалы на НТВ все однотипные какие-то.»

При этом даже скептически настроенные зрители признают, что у проекта есть интригующая завязка, а окончательные выводы делать пока рано.

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Несмотря на неоднозначные мнения, старт «Числа зверя» можно назвать успешным. Проект активно обсуждают в соцсетях, а после премьеры сериал быстро поднялся в число самых популярных новинок Иви.

Во многом интерес объясняется сочетанием сразу нескольких популярных тем: расследование серии жестоких убийств, атмосфера начала 90-х и сильный актерский состав во главе с Дмитрием Паламарчуком.

Теперь главный вопрос — сможет ли сериал сохранить напряжение до финала и оправдать ожидания зрителей, которые ждали его несколько лет.

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