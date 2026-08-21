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Расписание Ұят (2026) в Аксае на сегодня
Расписание Ұят (2026) в Аксае на сегодня
Ұят
драма
2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Уральск
Сегодня
21
Формат сеанса
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RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
19:50
от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
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