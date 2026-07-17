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Зловещие мертвецы: Пекло
Расписание Зловещие мертвецы: Пекло (2026) в Аксае на сегодня
Расписание Зловещие мертвецы: Пекло (2026) в Аксае на сегодня
Зловещие мертвецы: Пекло
Потерявшая мужа девушка подвергается нападению демонов. Новая часть знаменитой хоррор-франшизы Сэма Рэйми
ужасы
2026 / США
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Расписание сеансов в городе Уральск
Сегодня
17
Формат сеанса
Все
RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
19:30
от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
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