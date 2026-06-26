Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Супергёрл Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Аксае

Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Аксае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Супергёрл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Park г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
12:50 от 1800 ₸ 15:00 от 1800 ₸ 17:10 от 2200 ₸ 19:20 от 2200 ₸ 21:30 от 2200 ₸ 23:40 от 2200 ₸ 00:35 от 2200 ₸
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Супергёрл
Супергёрл
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы
Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них
Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было
Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году
Вперед и с песней! Попробуйте угадать 5 советских фильмов по строчке из знаменитого хита
Идеальная замена сериалу «Триггер»: этот фильм 2026 года с Матвеевым уже успел получить награду — и влюбить в себя зрителей
Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым
Принцесса Изабелла не могла соблазнить Сулеймана в «Великолепном веке», ведь годилась ему в бабушки: этот ляп сериала был на виду у всех
«Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6
HBO устроил на Красной свадьбе кровавую бойню, но в книгах Мартина все еще хуже: 3 главных отличия сериала от первоисточника
Никто не ждал, но это случилось: в июле выходит 5 сезон «Мажора» — делимся расписанием выхода серий и подробностями
658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше