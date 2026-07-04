Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть

На Rotten Tomatoes у них 100% — безоговорочная любовь критиков. А в России? Пара случайных отзывов на «Кинопоиске», да и те — на грани исчезновения. Пока все обсуждают кассовые «шедевры», эти фильмы незаметно, но уверенно покоряют мир. И нет, это не артхаус на грани терпения — это настоящее кино: сильное, честное, живое.

1. «Хладнокровный Люк» (1967)

Пол Ньюман в роли бунтаря, который отказывается ломаться под системой. Не побег важен — важно сопротивление. Картина о внутренней свободе в самых безысходных условиях. В США — классика. в России — почти никто не видел.

2. «Навсегда, Лола» (2022)

Независимое кино о друзьях, которые теряют подругу и отправляются в поездку в её память. Без истерик, без слёз на заказ — просто светлая, честная история о прощании. Эмоции — не на показ, а в точку. Тихая жемчужина фестивального кино.

3. «Смерть коммивояжёра» (1985)

Дастин Хоффман в экранизации пьесы Артура Миллера — и это всё, что нужно знать. Драма о человеке, который разменял свою жизнь на мечты, которые так и не сбылись. Сильное, взрослое, неудобное кино. И оно обошло нас стороной.

4. «Фейерверки по средам» (2006)

Асгар Фархади ещё до «Оскара». История семьи на грани развода глазами домработницы. Без пафоса, без морализаторства. Просто правда — жгучая, обнажённая. Как будто вы подсматриваете за чьей-то жизнью — и не можете отвести глаз.

5. «Бумажные пауки» (2020)

Фильм, который стоит посмотреть хотя бы ради Лили Тейлор. Её героиня — мать с расстройством психики, теряющая контакт с реальностью. И рядом дочь, которая не знает, как спасти и её, и себя. О хрупкости, боли, невидимой борьбе.

Все пять фильмов — напоминание: великое кино часто прячется в тени. И если вы думаете, что в 2025-м удивить вас уже нечем, просто включите любой из них.

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