Еще чуть-чуть и дотянет до рекордов «Игры престолов»: этот хит HBO не так плох, как думали зрители

Всего вторая серия, а уже такие показатели.

У третьего сезона «Дома дракона» вышла всего вторая серия, а сериал почти дотянулся до рекордных показателей «Игры престолов». Похоже, поклонники приняли возвращение проекта гораздо теплее, чем ожидалось.

Новый рекорд для сериала

Третий сезон «Дома дракона» стартовал очень уверенно. По данным HBO Max, премьерный эпизод посмотрели более 21 миллиона зрителей, а уже следующая серия сумела добиться еще одного впечатляющего результата.

Эпизод под названием «Королевская Гавань» получил 9,4 балла на IMDb. Это повторение лучшего результата за всю историю сериала. Такой же рейтинг ранее был только у серии «Красный дракон и золото» из второго сезона.

Теперь именно эти два эпизода делят первое место среди всех серий «Дома дракона».

До Игры престолов осталось совсем немного

Сейчас в активе «Дома дракона» уже несколько эпизодов с рейтингом выше 9 баллов. Для сериала, в котором пока вышло относительно немного серий, это очень сильный показатель.

Конечно, до абсолютных рекордов «Игры престолов» еще есть куда расти. Напомним, сразу три серии оригинального шоу получили почти недостижимые 9,9 балла на IMDb — «Рейны из Кастамере», «Битва бастардов» и «Ветра зимы».

Тем не менее новый сезон показывает, что приквел уверенно держит планку и постепенно приближается к уровню своего знаменитого предшественника.

Зрители снова поверили во франшизу

После неоднозначного второго сезона многие переживали, что интерес к истории Таргариенов начнет угасать. Однако первые серии нового сезона говорят об обратном.

Высокие оценки зрителей, рекордные просмотры и активное обсуждение в сети показывают, что «Дом дракона» вновь стал одним из главных сериалов момента. Если создателям удастся сохранить этот уровень до финала сезона, у приквела есть все шансы окончательно закрепиться рядом с «Игрой престолов» в списке лучших проектов HBO.