Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Еще чуть-чуть и дотянет до рекордов «Игры престолов»: этот хит HBO не так плох, как думали зрители

Еще чуть-чуть и дотянет до рекордов «Игры престолов»: этот хит HBO не так плох, как думали зрители

4 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Всего вторая серия, а уже такие показатели.

У третьего сезона «Дома дракона» вышла всего вторая серия, а сериал почти дотянулся до рекордных показателей «Игры престолов». Похоже, поклонники приняли возвращение проекта гораздо теплее, чем ожидалось.

Новый рекорд для сериала

Третий сезон «Дома дракона» стартовал очень уверенно. По данным HBO Max, премьерный эпизод посмотрели более 21 миллиона зрителей, а уже следующая серия сумела добиться еще одного впечатляющего результата.

Эпизод под названием «Королевская Гавань» получил 9,4 балла на IMDb. Это повторение лучшего результата за всю историю сериала. Такой же рейтинг ранее был только у серии «Красный дракон и золото» из второго сезона.

Теперь именно эти два эпизода делят первое место среди всех серий «Дома дракона».

До Игры престолов осталось совсем немного

Сейчас в активе «Дома дракона» уже несколько эпизодов с рейтингом выше 9 баллов. Для сериала, в котором пока вышло относительно немного серий, это очень сильный показатель.

Конечно, до абсолютных рекордов «Игры престолов» еще есть куда расти. Напомним, сразу три серии оригинального шоу получили почти недостижимые 9,9 балла на IMDb — «Рейны из Кастамере», «Битва бастардов» и «Ветра зимы».

Тем не менее новый сезон показывает, что приквел уверенно держит планку и постепенно приближается к уровню своего знаменитого предшественника.

Зрители снова поверили во франшизу

После неоднозначного второго сезона многие переживали, что интерес к истории Таргариенов начнет угасать. Однако первые серии нового сезона говорят об обратном.

Высокие оценки зрителей, рекордные просмотры и активное обсуждение в сети показывают, что «Дом дракона» вновь стал одним из главных сериалов момента. Если создателям удастся сохранить этот уровень до финала сезона, у приквела есть все шансы окончательно закрепиться рядом с «Игрой престолов» в списке лучших проектов HBO.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью 2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью Читать дальше 4 июля 2026
Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Читать дальше 4 июля 2026
Главный позор «Игры престолов»: 3 эпизода, которые обрушили рейтинг сериала Главный позор «Игры престолов»: 3 эпизода, которые обрушили рейтинг сериала Читать дальше 4 июля 2026
Collider назвал тройку самых лучших фэнтези-сериалов за всю историю телевидения: конечно, №1 — «Игра престолов» Collider назвал тройку самых лучших фэнтези-сериалов за всю историю телевидения: конечно, №1 — «Игра престолов» Читать дальше 3 июля 2026
Дело не только в отказе Робба: почему Уолдер Фрей на самом деле предал Старков и устроил резню на свадьбе — причина глубже Дело не только в отказе Робба: почему Уолдер Фрей на самом деле предал Старков и устроил резню на свадьбе — причина глубже Читать дальше 1 июля 2026
Не только легендарный финал с черным экраном: 3 серии «Сопрано», которые идеальны от начала до конца Не только легендарный финал с черным экраном: 3 серии «Сопрано», которые идеальны от начала до конца Читать дальше 4 июля 2026
Финал 4 сезона «Извне» только больше все запутал, но мы разобрались: нашли главные подсказки к финалу истории Финал 4 сезона «Извне» только больше все запутал, но мы разобрались: нашли главные подсказки к финалу истории Читать дальше 4 июля 2026
7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора 7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора Читать дальше 4 июля 2026
3 сериала, которые держат в напряжении до последней минуты: в них невозможно предсказать, чем все закончится 3 сериала, которые держат в напряжении до последней минуты: в них невозможно предсказать, чем все закончится Читать дальше 3 июля 2026
Затмит «Основание» и «Разделение»: экранизацию культового романа Гибсона ждут давно — Apple показал тизер киберпанк-сериала «Нейромант» Затмит «Основание» и «Разделение»: экранизацию культового романа Гибсона ждут давно — Apple показал тизер киберпанк-сериала «Нейромант» Читать дальше 3 июля 2026
Если с первого раза «зашло», со второго будет еще лучше: 3 научно-фантастических сериала, которые раскрываются не сразу Если с первого раза «зашло», со второго будет еще лучше: 3 научно-фантастических сериала, которые раскрываются не сразу Читать дальше 3 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше