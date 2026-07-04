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Свинку Пеппу всегда рисуют боком, и это неслучайно: в анфас она выглядит как героиня фильма «Субстанция»

4 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Свинка Пеппа»

Такое животное не стоило бы показывать детям.

Свинка Пеппа — популярный персонаж одноименного детского мультфильма. Ее обожают миллионы малышей по всему миру.

Но во внешности героини есть одна интересная особенность. Она, как и все остальные персонажи в мультике, изображена всегда только в профиль. Как выяснилось, вид свинки в анфас больше подходит для хоррора в духе «Субстанции», чем для мультфильма.

Как Свинка Пеппа выглядит в анфас

16-летний художник под ником KwonHanchi в соцсетях задумался, как бы выглядела Свинка Пеппа, если бы смотрела в экран прямо. Он решил воплотить свои фантазии на бумаге и ужаснулся.

У него получилась свинья-мутант. При виде на Пеппу сбоку видны два глаза и две ноздри. А это значит, что всего у свинки четыре глаза и четыре ноздри. И выглядит это жутко.

Создание образа Свинки Пеппы

При разработке образа Свинки Пеппы дизайнеры изначально придерживались реалистичного подхода — у персонажа был всего один глаз на одной стороне мордочки, как у настоящей свиньи. Однако тестирование на детской аудитории показало, что такой вариант вызывает у малышей тревогу, а не умиление.

Создатели сознательно отошли от анатомической достоверности в пользу психологического комфорта зрителей. Они добавили Пеппе второй глаз, разместив оба рядом, на одной стороне, что противоречит логике.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему американцы запрещают детям смотреть «Свинку Пеппу».

Фото: Кадр из мультсериала «Свинка Пеппа»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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