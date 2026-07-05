После «Нет пути домой» не все забыли Питера Паркера: Том Холланд раскрыл важную деталь нового «Человека-паука»

До премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» остается совсем немного, и Том Холланд уже начал делиться первыми подробностями. Актер подтвердил, что после событий «Нет пути домой» все-таки остался человек, который помнит Питера Паркера.

Заклятие сработало не для всех

В финале фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Доктор Стрэндж наложил заклятие, из-за которого весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Даже самые близкие люди перестали узнавать героя.

Однако Том Холланд рассказал, что есть одно исключение.

По словам актера, только один персонаж сохранил память о настоящей личности Человека-паука. При этом Холланд не стал раскрывать, о ком именно идет речь. Зендая лишь уточнила, что люди по-прежнему знают самого Человека-паука как супергероя, но уже не связывают его с Питером Паркером.

Фанаты подозревают Джин Грей

Официально Marvel и Sony имя загадочного персонажа пока не называют.

Тем временем среди поклонников уже появилась популярная теория. По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, этим человеком может оказаться Джин Грей из «Людей Икс», которую, по слухам, сыграет Сэди Синк, известная по сериалу «Очень странные дела».

Фанаты предполагают, что телепатические способности героини позволят ей обойти магическое заклятие или узнать правду о Питере Паркере другим способом. Пока это лишь предположения, но интерес к новой героине только растет.

Главного злодея пока держат в секрете

Не менее загадочной остается и личность антагониста.

Том Холланд признался, что именно поиски главного злодея станут одной из ключевых интриг фильма. По его словам, зрителей ждет история, не похожая ни на одну из предыдущих частей франшизы.

Известно, что в картине появятся Скорпион, Тарантул, Бумеранг и представители клана Рука, однако все они, как ожидается, окажутся второстепенными противниками. На стороне Питера Паркера выступят Каратель и Халк.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Если картина окажется успешной, Marvel и Sony планируют запустить новую трилогию о дружелюбном соседе из Нью-Йорка.