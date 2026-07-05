Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи После «Нет пути домой» не все забыли Питера Паркера: Том Холланд раскрыл важную деталь нового «Человека-паука»

После «Нет пути домой» не все забыли Питера Паркера: Том Холланд раскрыл важную деталь нового «Человека-паука»

5 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Этот сюжетный поворот уже заинтриговал фанатов.

До премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» остается совсем немного, и Том Холланд уже начал делиться первыми подробностями. Актер подтвердил, что после событий «Нет пути домой» все-таки остался человек, который помнит Питера Паркера.

Заклятие сработало не для всех

В финале фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Доктор Стрэндж наложил заклятие, из-за которого весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Даже самые близкие люди перестали узнавать героя.

Однако Том Холланд рассказал, что есть одно исключение.

По словам актера, только один персонаж сохранил память о настоящей личности Человека-паука. При этом Холланд не стал раскрывать, о ком именно идет речь. Зендая лишь уточнила, что люди по-прежнему знают самого Человека-паука как супергероя, но уже не связывают его с Питером Паркером.

Фанаты подозревают Джин Грей

Официально Marvel и Sony имя загадочного персонажа пока не называют.

Тем временем среди поклонников уже появилась популярная теория. По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, этим человеком может оказаться Джин Грей из «Людей Икс», которую, по слухам, сыграет Сэди Синк, известная по сериалу «Очень странные дела».

Фанаты предполагают, что телепатические способности героини позволят ей обойти магическое заклятие или узнать правду о Питере Паркере другим способом. Пока это лишь предположения, но интерес к новой героине только растет.

Главного злодея пока держат в секрете

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Не менее загадочной остается и личность антагониста.

Том Холланд признался, что именно поиски главного злодея станут одной из ключевых интриг фильма. По его словам, зрителей ждет история, не похожая ни на одну из предыдущих частей франшизы.

Известно, что в картине появятся Скорпион, Тарантул, Бумеранг и представители клана Рука, однако все они, как ожидается, окажутся второстепенными противниками. На стороне Питера Паркера выступят Каратель и Халк.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Если картина окажется успешной, Marvel и Sony планируют запустить новую трилогию о дружелюбном соседе из Нью-Йорка.

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью 2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью Читать дальше 4 июля 2026
Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Эти сокровища мало кто видел, а зря: на Rotten Tomatoes у них 100% положительных отзывов — точно стоит взглянуть Читать дальше 4 июля 2026
Почему всемогущий Гэндальф все-таки боялся Саурона: в фильмах это не показали, но в книгах Толкина есть ответ Почему всемогущий Гэндальф все-таки боялся Саурона: в фильмах это не показали, но в книгах Толкина есть ответ Читать дальше 6 июля 2026
Этот фильм Гая Ричи любят по всему миру, но только не Никита Михалков: раскритиковал в пух и прах Этот фильм Гая Ричи любят по всему миру, но только не Никита Михалков: раскритиковал в пух и прах Читать дальше 5 июля 2026
Джексон показывал Гэндальфа в 6 фильмах, но так и не раскрыл о нем главного: он был не простым волшебником Джексон показывал Гэндальфа в 6 фильмах, но так и не раскрыл о нем главного: он был не простым волшебником Читать дальше 5 июля 2026
После «Возвращения короля» история Мерри и Пиппина только началась: рассказываем, что про них не показали в фильмах После «Возвращения короля» история Мерри и Пиппина только началась: рассказываем, что про них не показали в фильмах Читать дальше 3 июля 2026
Тайно любила Арагорна, убила Короля-Чародея и исчезла: почему история Эовин только началась после титров «Властелина колец» Тайно любила Арагорна, убила Короля-Чародея и исчезла: почему история Эовин только началась после титров «Властелина колец» Читать дальше 3 июля 2026
Спас Средиземье, но не победил: почему Фродо после уничтожения Кольца уплыл в Валинор вместе с эльфами? Спас Средиземье, но не победил: почему Фродо после уничтожения Кольца уплыл в Валинор вместе с эльфами? Читать дальше 3 июля 2026
Финал «Терминатора 2» давно вошел в историю кино, но изначально он был совершенно другим: к счастью, эту сцену вырезали Финал «Терминатора 2» давно вошел в историю кино, но изначально он был совершенно другим: к счастью, эту сцену вырезали Читать дальше 3 июля 2026
Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году Читать дальше 2 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше