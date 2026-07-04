Количество просмотров уже перевалило за 5 миллионов: вычислили, какая серия «Трех котов» самая популярная

Ее видели даже те, кто не любит этот мультик.

У каждого поклонника «Трех котов» наверняка есть любимая серия. Кто-то обожает приключения Коржика, кто-то смеется над Компотом, а кто-то больше всего любит Карамельку. Но если посмотреть на статистику, один эпизод уверенно обошел все остальные.

Новогодняя история стала абсолютным рекордсменом

Самой популярной серией мультсериала оказался эпизод «Дед Мороз и Снегурочка». Только на одной видеоплатформе его посмотрели более 5 миллионов раз.

Неудивительно, что именно новогодний выпуск оказался в лидерах. Такие серии многие семьи включают каждую зиму, и дети с удовольствием пересматривают их снова и снова. Поэтому количество просмотров продолжает расти даже спустя долгое время после выхода.

Почему «Три кота» до сих пор так любят дети

История Коржика, Компота и Карамельки уже давно стала одной из самых популярных среди российских анимационных проектов. Секрет успеха довольно прост: каждая серия рассказывает о понятных ребенку ситуациях.

Вместе с родителями маленькие котята учатся дружить, справляться с эмоциями, поддерживать близких и искать выход даже из самых непростых ситуаций. Именно поэтому мультсериал остается интересным не только детям, но и взрослым, которые смотрят его вместе со своими семьями.

А новогодняя серия лишь подтверждает, что добрые семейные истории никогда не выходят из моды.