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Джексон показывал Гэндальфа в 6 фильмах, но так и не раскрыл о нем главного: он был не простым волшебником

5 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Те, кто смотрел только фильмы, этого не знают.

Гэндальф давно стал одним из самых узнаваемых персонажей кинотрилогий Питера Джексона по «Властелину колец». Кажется, что за шесть фильмов зрители узнали о нем абсолютно все. Но на самом деле режиссер оставил за кадром одну из самых важных особенностей героя.

Гэндальф был не человеком

Большинство поклонников фильмов воспринимают Гэндальфа как могущественного волшебника, который просто прожил очень долгую жизнь. Однако в книгах Джона Р. Р. Толкина все гораздо интереснее.

На самом деле Гэндальф относится к Майар — древним бессмертным духам, которые появились задолго до создания Средиземья. Они способны принимать физический облик, поэтому могут выглядеть как обычные люди. Но если такое тело погибает, сама сущность Майа продолжает существовать.

Именно поэтому Гэндальф — вовсе не простой маг, а существо совсем иного уровня, чьи возможности намного шире, чем может показаться после просмотра фильмов.

Почему этого нет в экранизации

Питер Джексон практически не затрагивал происхождение Гэндальфа. И на это была веская причина. Мифология Толкина невероятно обширна и включает множество сложных понятий, которые подробно раскрываются в книгах.

Если бы создатели начали объяснять зрителям устройство мира, происхождение Майар и других высших существ, это заметно усложнило бы повествование. Поэтому режиссер сосредоточился на главной истории, а многие детали книжного лора остались за пределами экрана.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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