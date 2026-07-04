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А что, если б Хюррем пережила Сулеймана? ИИ придумал совсем другой финал для «Великолепного века»

4 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Он точно понравился бы историкам.

Сколько раз мы слышали: история не терпит сослагательного наклонения. А мы попробуем — с Хюррем султан, женщиной, способной его опровергнуть. Вдруг всё пошло бы иначе, останься она в живых до восшествия Селима II?

Ведь именно её смерть разрушила тонкий баланс внутри османской династии. Между сыновьями Хюррем — Селимом и Баязидом — не осталось буфера. Началась борьба за трон, и в этой братоубийственной бойне выжил лишь один. А могла ли Роксолана спасти своих детей от трагического финала? ИИ придумал другой финал для «Великолепного века»

​​​​Кадр из сериала «Великолепный век»

Скорее всего, да. Хюррем была тонким политиком и матерью, которая умела направить амбиции в нужное русло. При ней Баязид мог бы остаться жив и управлять своим санджаком без страха за голову. А Селим II, прозванный Пьяницей, получил бы куда более устойчивое царствование — под материнским контролем. Кто знает, может, история дала бы ему другое прозвище?

Если б Хюррем пережила Сулеймана: Османская империя при самой опасной валиде

Будь она рядом, влияние одиозных советников Селима — вроде Иосифа Наси — могло быть сведено к минимуму. А еще Хюррем могла бы сбалансировать силу Нурбану — той самой женщины, что впоследствии стала грозной валиде сама. Между этими двумя началась бы партия на выбывание. Но при живой Роксолане победитель был бы очевиден.

Кадр из сериала «Великолепный век»

А как насчёт Михримах? Единственная дочь, оставшаяся вдовой после смерти Рустема-паши. История так и не дала ей второго шанса. Но Хюррем, возможно, устроила бы ей повторный брак — ради личного счастья дочери и новой политической опоры. И, может, Михримах стала бы не просто советницей, а настоящей женской силой при дворе.

Империя с валиде Хюррем могла бы избежать десятилетий смуты. Её смерть стала не просто личной трагедией семьи — она сломала структуру власти. И кто знает, может, Османская империя вошла бы в новое столетие куда более сильной — если бы её не покинула женщина, ставшая символом и власти, и любви.

Также прочитайте: Она хотела его смерти: как Валиде помогала Хюррем устранить Ибрагима — и это не выдумка сценаристов.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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