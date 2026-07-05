Финал «Игры престолов» запороли, но зато эти три момента сделали лучше, чем в книгах: даже сам Мартин это признал

Когда такие слова говорит сам автор, это дорогого стоит.

Поклонники «Игры престолов» до сих пор спорят о том, насколько удачной получилась экранизация романов Джорджа Мартина. Особенно после финальных сезонов, которые вызвали немало критики. Но есть любопытный факт: сам писатель признавал, что некоторые изменения, придуманные создателями сериала, действительно сделали историю лучше.

Рассказываю о трех персонажах, чьи экранные версии понравились Мартину даже больше книжных.

Шая стала настоящим человеком, а не просто спутницей Тириона

В книгах Шая в первую очередь остается наемной любовницей Тириона. Она получает деньги за свою работу, а их отношения изначально строятся на взаимной выгоде.

В сериале все иначе. Между героями появляются настоящие чувства, а сама Шая становится гораздо глубже как персонаж. Она искренне переживает за Сансу Старк, защищает ее и перестает быть героиней, существующей только рядом с Тирионом.

Сам Джордж Мартин позже признавался, что телевизионная Шая получилась более интересной и многогранной, чем ее книжная версия. А ее финальная трагедия благодаря этим изменениям стала намного эмоциональнее.

Оша получила характер, которого ей не хватало в романах

Одичалая Оша и в книгах помогает Брану и Рикону Старкам, но остается скорее второстепенным персонажем.

В сериале же героиня Наталии Тены получила собственный характер, чувство юмора и яркую индивидуальность. Она стала более молодой, язвительной и живой, а ее отношения с детьми Старков сделали многие сцены гораздо сильнее.

Мартин настолько высоко оценил работу актрисы, что даже говорил: именно исполнение этой роли заставило его иначе взглянуть на собственную героиню. По словам писателя, впоследствии он уже представлял Ошу именно такой.

Визерис в «Доме дракона» оказался трагичнее книжного

Хотя речь идет уже не об «Игре престолов», а о приквеле «Дом дракона», именно король Визерис стал одним из самых ярких примеров удачной переработки персонажа.

В книге он выглядит довольно простым правителем, чьи ошибки приводят к будущей гражданской войне Таргариенов. В сериале же Визерис превратился в сложного и очень трагичного человека, который искренне пытается сохранить мир в собственной семье, но раз за разом терпит поражение.

После выхода первого сезона Мартин даже признался, что экранная версия получилась сильнее его собственной. Он настолько впечатлился игрой Пэдди Консидайна, что в шутку сказал: будь такая возможность, он бы переписал главы книги, посвященные правлению Визериса.

История с этими героями еще раз показывает, что даже самые преданные экранизации иногда выигрывают от изменений. Главное — сохранить дух персонажа и сделать его живым. Судя по словам самого Джорджа Мартина, в этих трех случаях создателям сериалов это действительно удалось.