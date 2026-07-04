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Киноафиша Статьи 5 самых страшных шифтеров из «Атаки титанов»: сильнейшим был Эрен, а кто на втором месте?

5 самых страшных шифтеров из «Атаки титанов»: сильнейшим был Эрен, а кто на втором месте?

4 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Эти образы стали культовыми.

Изначально «Атака титанов» представляла собой хоррор-историю о людях, отчаянно сражающихся с загадочными титанами. Однако вскоре граница между героями и чудовищами стерлась — появились девять шифтеров, которые сами стали оружием. Их сила заключалась не только в физической мощи, но и в психологическом воздействии: один лишь вид этих исполинов мог деморализовать врага.

Некоторые такие создания внушали куда больше страха, чем другие — из-за внешности, способностей или кровавой истории.

Бронированный титан Райнера

Бронированный титан Райнера Брауна занимает среднюю позицию в рейтинге самых пугающих шифтеров. Он напоминает механизированного монстра с бронированными пластинами и методичными движениями.

Именно он проломил ворота Шиганшины, оставив человечество беззащитным перед ордами титанов.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Звероподобный титан Зика

Звероподобный титан Зика Йегера выделяется даже среди самых необычных существ. Он напоминает мутировавшую гориллу с клыками, мощным торсом и светящимися красными глазами.

Это мастер дальнобойных атак — от метания валунов до артиллерийских обстрелов вражеского флота. Такой навык развился из-за любви Зика к бейсболу в юности.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Титан Армина

Во время рейда на Либерио Армин обрушил мощь на Марлию. Защитники города испытали глубочайший ужас, увидев этого исполина, — их боевой дух был сломлен еще до начала битвы.

Ирония в том, что Армин, стратег до мозга костей, стал носителем силы, основанной на грубой мощи.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Титан Бертольта

Внезапная атака Бертольта Гувера стала первым и самым жутким примером титанов как абсолютных хищников. Его создание превысило высоту стен, которые считались неприступными. Один удар ногой — и брешь открыла путь для титанов.

Такое появление остается одним из самых пугающих моментов в аниме.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Титан-прародитель Эрена

Благодаря колоссальным размерам, жуткому скелетообразному виду и роли в уничтожении мира, Титан-прародитель Эрена — самый страшный шифтер в истории «Атаки титанов».

Его появление ознаменовало начало Гула земли — шествия миллионов Колоссальных титанов, превращающих континенты в пепел. Ему даже не нужно было атаковать — сам факт его существования означал конец всего.

К счастью, Микаса и ее союзники остановили этот кошмар. Но даже после окончания сериала образ титана-прародителя остается символом абсолютного ужаса.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что будет с Парадизом.

Фото: Кадры из мультсериала «Атака титанов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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