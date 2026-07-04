Мало кто догадывается, но «Симпсоны» — это спин-офф: рассказываем, из какого проекта появился мультфильм

Сегодня «Симпсоны» — символ эпохи и культурное явление, которое не нуждается в представлении. Мультсериал с рейтингом 8.4 на Кинопоиске давно стал самостоятельным гигантом. Но почти никто не помнит, что родились они не как оригинальный проект, а как побочный элемент в другом, ныне забытом шоу.

Скетчи, песни и Паола Абдул

Изначально «Симпсоны» были вставкой в американское «Шоу Трейси Ульман» — музыкально-комедийную передачу конца 80-х. Главной звездой была британская актриса и певица Трейси Ульман, а хореографию ставила сама Паола Абдул.

Внутри этой пёстрой смеси из песен, пародий и танцев и затесались первые коротенькие анимационные зарисовки — с неровной анимацией, странными пропорциями и тем самым узнаваемым абсурдом.

Впервые желтая семья появилась 19 апреля 1987 года. Тогда они были просто скетчем — ничем не примечательным фрагментом, который мог исчезнуть, как десятки других.

Побег из рамок

Само шоу Ульман закрылось уже в 1990-м — не выдержав конкуренции и не став хитом. А вот «Симпсоны» тем временем стали самостоятельным элементом. И уже в декабре того же года стартовали на FOX как отдельный сериал.

С тех пор они пережили десятки поколений зрителей, стали темой академических исследований и мемов, а каждое их «предсказание» вызывает коллективный вздох в интернете.

Когда побочное стало главным

История «Симпсонов» — редчайший пример спин-оффа, который не просто зажил своей жизнью, но полностью стёр память о родителе. Сложно найти зрителя, который вспоминает Ульман, но каждый узнаёт Барту или Гомера. В этом смысле проект не просто вырвался из тени — он превратил чужую рамку в стартовую площадку для собственной революции.