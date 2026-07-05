2 скандинавских детективных сериала 2026 года, которые точно стоит включить: успеете посмотреть за выходные

Такие детективы умеют снимать только там.

Скандинавские детективы редко делают ставку на экшен. Их главная сила — напряженная атмосфера, непростые герои и сюжеты, в которых разгадку невозможно предугадать до последних минут. В 2026 году вышло сразу несколько достойных новинок, но именно эти два сериала уже успели привлечь внимание поклонников жанра.

«Хильдур» — атмосферный детектив на фоне суровой Исландии

В основу сериала легли популярные романы финской писательницы Сату Рямё, которые уже несколько лет остаются бестселлерами в Финляндии и Исландии.

Главная героиня — детектив Хильдур Рюнарсдоттир, расследующая серию жестоких убийств в небольшом исландском городке. Чтобы помочь ей, руководство отправляет сразу двух коллег из Европы — импульсивного немецкого стажера Флориана Херрманна и спокойного финна Якоба Йоханссона.

Но главной звездой сериала становятся даже не персонажи, а сама Исландия. Заснеженные горы, штормы и практически безлюдные пейзажи создают ощущение постоянной тревоги, благодаря которому «Хильдур» хочется смотреть без остановки.

«Каштановый человечек: Игра в прятки» — продолжение, которое не разочаровало

Поклонникам первого сезона пришлось ждать продолжения целых пять лет. К счастью, ожидание оказалось не напрасным.

Новые события разворачиваются спустя два года после финала оригинальной истории. Следователь Найя Тулин вновь объединяется с Марком Хессом, чтобы расследовать исчезновение молодой женщины. Очень быстро становится ясно, что новое дело связано с убийством семнадцатилетней девушки, преступление которой так и осталось нераскрытым.

Как и первый сезон, сериал постепенно запутывает зрителя, постоянно подбрасывая ложные версии и неожиданные повороты. А финал наверняка удивит даже тех, кто считает, что уже научился разгадывать скандинавские детективы.

Если давно искали мрачные сериалы, где важна не только личность преступника, но и атмосфера безысходности, «Хильдур» и второй сезон «Каштанового человечка» точно заслуживают места в вашем списке на просмотр.