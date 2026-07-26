Меню
Киноафиша
Житикара, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Одиссея
Расписание Одиссея (2026) в Житикаре на сегодня
Расписание Одиссея (2026) в Житикаре на сегодня
Одиссея
После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана
приключения, фэнтези, боевик
2026 / США
Смотреть трейлер
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Расписание Одиссея в Житикаре на 26 июля 2026
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:00
от 2000 ₸
Расписание Одиссея в Житикаре на 27 июля 2026
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
14:20
от 1500 ₸
19:00
от 2000 ₸
Расписание Одиссея в Житикаре на 28 июля 2026
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
14:20
от 1500 ₸
19:00
от 2000 ₸
Расписание Одиссея в Житикаре на 29 июля 2026
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
14:20
от 1500 ₸
19:00
от 2000 ₸
Как купить билет
Как пройти на сеанс
Как вернуть билет
Что делать, если не пришел билет
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Не только «Битва бастардов»: 3 грандиозных сражения из «Игры престолов» и «Дома дракона», которые нельзя пропустить
«Историю его служанки» снимали с помощью ИИ, но даже Marvel так делает: кинокритик Голубчиков объяснил, в чем смысл
Многие зрители «России 1» не поняли, за что на «Иви» полюбили «Историю его служанки»: объясняю, в чем секрет сериала
ТНТ готовит сразу 3 громкие премьеры: №1 уже ждут все поклонники «Сватов» и «Ворониных»
Вместо «Первого отдела» зрители НТВ ждут другой сериал: мощный детектив про спецотдел СК
«Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся
Пересмотрела «Машу и Медведя» 100 раз, но все равно не набрала 5/5: проверьте и вы себя в летнем тесте
У турков есть свой «Первый отдел» длиной в 3 сезона и 190 часов: рейтинг у этого сериала зашкаливает — 8,8 на КП
Кинокритик выбрал топ-5 сериалов Okko — здесь самые мощные проекты последних лет со Стояновым, Александровой и другими
Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод»
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов
В этих 4 сериалах за отношения героев переживала больше, чем за свои: «Великолепный век» еще не самый драматичный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино о приключениях в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667