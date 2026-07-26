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Киноафиша Фильмы Одиссея Расписание Одиссея (2026) в Житикаре на сегодня

Расписание Одиссея (2026) в Житикаре на сегодня

Одиссея
Одиссея После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана приключения, фэнтези, боевик 2026 / США
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Сегодня 26 Завтра 27 вт 28 ср 29
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Расписание Одиссея в Житикаре на 26 июля 2026
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:00 от 2000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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