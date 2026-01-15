Меню
Акыркы дем
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Жетысай
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Шымкент
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
20:50
от 3200 ₸
2D, KZ
19:50
от 3200 ₸
Pixel Family Cinema
г. Шымкент, ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, KZ
21:35
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
