Легко посоперничают с любым шедевром Хаяо Миядзаки: 5 малоизвестных мультфильмов, сделанных в Европе

Когда говорят о великой анимации, чаще всего вспоминают японского мастера Хаяо Миядзаки и его студию Ghibli. Но в Европе уже давно снимают мультфильмы, которые по уровню эмоций, художественной выразительности и философской глубине ничем не уступают Миядзаки. Вот пять таких лент, которые стоит увидеть каждому, кто любит «Ходячий замок», «Принцессу Мононоке» или «Мой сосед Тоторо».

«Песнь моря» (2014)

Это — оживший ирландский фольклор. История про мальчика Бена и его сестру Сиршу, которая оказывается последней шелки — морским существом в теле человека. Рисованная вручную, с поэтичной анимацией и музыкой, фильм буквально переливается эмоциями и волшебством, как и лучшие фильмы Миядзаки.

Как и «Унесённые призраками», «Песнь моря» — это сказка о взрослении и преодолении утраты, с доброй, но глубокой интонацией.

«Тайна Келлс» (2009)

Если бы «Принцесса Мононоке» родилась в кельтской культуре, это была бы «Тайна Келлс». История юного монаха Брендана и создания легендарной Келлской книги рассказывается в визуальном стиле, вдохновлённом средневековыми манускриптами и символикой.

Это не просто красивый мультфильм — это фильм-узор, фильм-код, который разворачивается, как старинная иллюстрированная Библия. Магия и история здесь идут рука об руку — и словно слышен голос самой земли.

«Легенда о волках» (2020)

Ещё одна работа студии Cartoon Saloon, и снова на уровне Ghibli. Это история о девочке Робин, которую учат бояться волков, но которая встречает одну из них — и начинает видеть мир иначе. Визуальный стиль, похожий на акварельный комикс, как будто дышит лесом и ручьём.

Как и в «Навсикае из долины ветров», здесь звучит экологический манифест, но он никогда не назидателен. Он — как шёпот деревьев и дыхание леса.

«Эрнест и Селестина» (2012)

Простая, как сказка перед сном, и тёплая, как чашка какао — история о мышке и медведе, которые становятся друзьями в мире, где такая дружба под запретом.

Снят в акварельной технике, мультфильм напоминает детскую книжку, в которой живёт настоящее тепло. Как и «Мой сосед Тоторо», он не спешит и даёт место тишине, дружбе и уюту.

«Жизнь Кабачка» (2016)

На первый взгляд — простая история про детей в приюте. Но за её скромной анимацией в технике стоп-моушн скрыта поразительная честность. Темы утраты, травмы, доверия, взросления — всё это здесь звучит без надрыва, но глубоко.

Как и у Миядзаки, в мультике «Жизнь Кабачка» дети — не наивные герои, а люди со своей болью и силой.

Эти мультфильмы — не альтернатива Миядзаки, а его равноправные европейские собеседники. Они говорят с душой, обращаются к памяти, мифу, внутреннему ребёнку и не требуют спецэффектов, чтобы пробраться прямо в сердце.

Ранее мы писали: «Детство уже не будет прежним»: в мультике «В поисках Немо» нашли скрытый смысл.