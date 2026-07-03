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Киноафиша Статьи 3 российских сериала, которые нельзя пропустить в июле: одну премьеру жду особенно сильно

3 российских сериала, которые нельзя пропустить в июле: одну премьеру жду особенно сильно

3 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «След Чикатило», «Фейк»

Во втором месяце лета зрителей ждут продолжения громких хитов и сразу несколько интригующих новинок.

Июль оказался неожиданно богатым на интересные сериалы. Причем речь не только о громких новинках, но и о продолжениях проектов, которые уже успели собрать большую аудиторию. Если выбирать всего три премьеры месяца, именно они выглядят самыми многообещающими.

«След Чикатило» — самый напряженный финал месяца

Если вы любите криминальные триллеры, пройти мимо этого сериала будет сложно. Уже вышло шесть эпизодов, а впереди — две заключительные серии, которые должны поставить точку в истории.

Особенно выделяется Ольга Смирнова, сыгравшая главную злодейку по прозвищу Оспа. Ее героиня получилась настолько пугающей и убедительной, что моментально стала одним из самых ярких персонажей сезона. После событий последних серий сложно даже представить, чем закончится эта история.

«После Фишера. Инквизитор» — продолжение, которое уже хвалят зрители

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

Третий сезон антологии «Фишер» стартовал совсем недавно, но уже успел собрать множество положительных отзывов. Многие зрители отмечают, что продолжение получилось не слабее предыдущих частей.

На этот раз расследование переносится в Алтайский край, где следователям предстоит разобраться с серией жестоких преступлений. Если первые сезоны вам понравились, «Инквизитор» точно стоит добавить в список на просмотр.

«Фейк» — психологический детектив, который может стать главным открытием июля

Одной из самых ожидаемых новинок месяца выглядит сериал «Фейк», премьера которого состоится 16 июля в Okko. В день выхода зрителям покажут сразу три серии, после чего новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Пока создатели не раскрывают всех подробностей сюжета, но уже известно, что зрителей ждет психологический детектив с Анастасией Красовской в главной роли. Судя по первым материалам, проект сделает ставку не на экшен, а на напряженную атмосферу и постепенное раскрытие тайн — именно за такие истории многие и любят этот жанр.

Фото: Кадр из сериала «След Чикатило», «Фейк»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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