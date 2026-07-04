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Киноафиша Статьи 7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора

7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора

4 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «У Марго проблемы с деньгами», «Мыс страха»

Выбрала лучшие сериалы первой половины 2026 года.

Кажется, этот год уже можно назвать одним из самых удачных для сериалов. На стримингах выходят громкие экранизации, неожиданные хорроры, необычные триллеры и долгожданные проекты по культовым франшизам. Неудивительно, что редакции Collider оказалось непросто выбрать лучшие шоу первой половины 2026 года.

Если вы не знаете, что добавить в список для просмотра, вот семь премьер, которые точно заслуживают внимания.

«Рыцарь Семи Королевств» — лучший подарок фанатам «Игры престолов»

После неоднозначной реакции на некоторые проекты по вселенной Джорджа Мартина многие сомневались, сможет ли HBO снова удивить зрителей. Но «Рыцарь Семи Королевств» доказал, что в Вестеросе еще осталось множество интересных историй.

В центре сюжета — приключения сира Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга, которым предстоит путешествовать по миру задолго до событий «Игры престолов». Этот сериал выигрывает не масштабными битвами и драконами, а живыми персонажами и атмосферой настоящего приключения.

«Бухта вдов» — самый необычный хоррор года

Кадр из сериала «Бухта вдов»

Если хочется мистики, но без бесконечных скримеров, стоит обратить внимание именно на этот сериал Apple TV+.

«Бухта вдов» умело сочетает хоррор, черную комедию и семейную драму. Действие разворачивается на небольшом острове, жители которого давно привыкли к странным событиям. Однако постепенно история выходит далеко за рамки привычного сюжета о «монстре недели» и превращается в эмоциональный рассказ о семейных тайнах, потерях и прошлом.

«Пони» — шпионский триллер, который закрыли слишком рано

Одним из главных разочарований года стало закрытие сериала «Пони» после первого сезона.

История переносит зрителей в Москву конца 1970-х, где двум женщинам приходится выполнять опасные задания во времена холодной войны. Особенно стоит отметить дуэт Эмилии Кларк и Хейли Лу Ричардсон, а также напряженную атмосферу, в которой практически невозможно понять, кому можно доверять.

«Мыс страха» — неожиданное переосмысление классики

Новая версия знаменитой истории оказалась совсем не простой копией известных фильмов.

Создатели превратили «Мыс страха» в медленный психологический триллер, где напряжение растет с каждой серией. Особенно критики выделяют Хавьера Бардема, сыгравшего Макса Кэди, и Патрика Уилсона в роли главы семьи Боуденов. Именно их противостояние делает сериал одним из самых тревожных проектов года.

«Получеловек» — самая тяжелая драма 2026 года

Кадр из сериала «Получеловек»

После успеха «Олененка» Ричард Гэдд вновь взялся за непростую историю.

«Получеловек» рассказывает о двух мужчинах, чьи отношения постепенно превращаются в болезненную зависимость. Это сериал о дружбе, страхах, токсичной маскулинности и поиске собственного места в жизни. Collider называет работу Ричарда Гэдда и Джейми Белла одной из сильнейших актерских дуэтов года.

«У Марго проблемы с деньгами» — неожиданно смешная и честная история

На первый взгляд кажется, что сериал посвящен исключительно финансовым проблемам молодой девушки. Но постепенно он оказывается куда глубже.

Главная героиня пытается справиться с бедностью, одиночеством и ответственностью за собственную жизнь. При этом сериал не забывает шутить, а благодаря игре Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и Ника Оффермана даже самые драматичные моменты выглядят искренними, а не надуманными.

«Чудо-человек» — Marvel наконец-то снова удивил

После нескольких неоднозначных проектов Marvel удалось выпустить сериал, который критики действительно хвалят.

«Чудо-человек» рассказывает не столько о супергерое, сколько об актере, пытающемся построить карьеру в Голливуде и одновременно скрывать свои способности. Collider считает, что именно личная история героя делает сериал одним из лучших проектов Marvel последних лет.

Что объединяет лучшие сериалы года

Главный вывод рейтинга Collider оказался неожиданным. Среди лучших проектов почти нет историй, которые делают ставку только на спецэффекты или масштабные экшен-сцены. Гораздо важнее оказались интересные персонажи, сильные актерские работы и сюжеты, которые не отпускают до самого финала.

Похоже, именно такие сериалы в 2026 году зрители ценят больше всего — и список Collider это только подтверждает.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «У Марго проблемы с деньгами», «Мыс страха»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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