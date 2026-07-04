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Главный позор «Игры престолов»: 3 эпизода, которые обрушили рейтинг сериала

4 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты до сих пор не могут понять, как можно было выпустить такое. 

Первые сезоны «Игры престолов» долго считались практически эталоном телевизионного фэнтези. Многие эпизоды получали на IMDb оценки выше 9 баллов, а сериал называли главным событием десятилетия. Но финальный сезон изменил отношение части зрителей настолько сильно, что некоторые серии до сих пор остаются среди самых низкооцененных в истории проекта.

Вот три эпизода, которые поклонники критиковали сильнее всего.

Железный трон

Финальная серия восьмого сезона получила на IMDb всего 4 балла. Главной причиной стала развязка истории Дейенерис. После нескольких сезонов развития героиня практически за один эпизод превращается в безжалостную правительницу, а затем погибает от руки Джона Сноу.

Не меньше вопросов вызвал выбор нового короля. Решение сделать правителем Брана многие зрители сочли слишком неожиданным и недостаточно подготовленным. Именно финал для многих стал главным разочарованием всей саги.

Колокола

Кадр из сериала «Игра престолов»

Эта серия должна была стать кульминацией борьбы за Железный трон, но вместо восторга вызвала бурные споры. После капитуляции Королевской Гавани Дейенерис неожиданно начинает уничтожать город вместе с мирными жителями.

Зрители признавали, что эпизод выглядит впечатляюще с технической точки зрения, но многие решили, что столь резкий поворот характера героини не был достаточно убедительно показан заранее. Не меньше обсуждений вызвала и сюжетная линия Джейме Ланнистера, который после долгого пути искупления вновь возвращается к Серсее.

Долгая ночь

Битву с армией мертвых ждали несколько сезонов. Именно поэтому ожидания были огромными. Однако после премьеры зрители чаще обсуждали не само сражение, а то, что происходящее было слишком трудно рассмотреть из-за темной картинки.

Еще одним поводом для споров стала судьба Короля Ночи. Многие рассчитывали, что многолетняя история главного врага Вестероса получит более масштабное завершение, а многочисленные пророчества сыграют важную роль. Вместо этого вся сюжетная линия закончилась неожиданным ударом Арьи Старк, что устроило далеко не всех поклонников сериала.

Конечно, даже эти серии не отменяют того, какое влияние «Игра престолов» оказала на телевидение. Но именно финальный сезон остается одним из самых обсуждаемых примеров того, как концовка может разделить аудиторию и изменить отношение зрителей ко всему проекту.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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