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После «Возвращения короля» история Мерри и Пиппина только началась: рассказываем, что про них не показали в фильмах

3 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

История двух хоббитов, которая после финала становится только трогательнее.

Когда в «Властелине колец» начинаются титры, зрителю кажется: всё закончилось, зло повержено, Шир спасён. Но для Мерри и Пиппина это был не конец — а начало новой, тихой, взрослой и невероятно душевной главы. Их история — не о кольцах и войнах, а о дружбе, которая не растворилась в победе, а стала фундаментом будущего.

Как хоббиты спасали Шир — и стали правителями

После падения Саурона Мерри и Пиппин не просто вернулись домой. Их ждала ещё одна битва — с остатками влияния Сарумана, который к тому моменту прибрал к рукам родной Шир. Четвёрка хоббитов, уже повидавшая смерть и войну, собирает ополчение и освобождает свой край.

А дальше — как в легенде. Мерри становится хозяином Бакленда, его называют Мерри Великолепный, он женится, получает дары от Эовин и Эомера, и даже пишет книги по истории. Да-да, вот откуда в легендарном тексте Толкина столько подробностей — автор как бы намекает, что многое мы знаем именно со слов Мерри.

Пиппин тоже не остался в тени. Он женится на хоббитке Бриллиане, у них рождается сын Фарамир Тук (в честь друга-гондорца), который впоследствии женится на дочери Сэма. Вот такое у них получилось семейное переплетение. Сам Пиппин становится таном Шира — фактически, правителем, судьёй и главнокомандующим. Арагорн лично утверждает его в этом звании.

Последняя дорога — в земли, где их помнят

Когда Мерри исполнилось 102, он получает весточку из Рохана: умирающий король Эомер хочет с ним увидеться. Вместе с Пиппином он передаёт все дела своим детям — и уходит. В Шире их больше не видели.

Сначала они прибывают в Эдорас, остаются рядом с Эомером до самой его смерти. А потом отправляются в Гондор, чтобы дожить оставшиеся годы в стране, где о них помнят. Там, в столице великой империи, их тела похоронили рядом с ложем самого короля Арагорна. Это значит ровно то, что звучит: они — герои, равные по чести и памяти великим воинам людей.

Зачем всё это знать?

Потому что Мерри и Пиппин — это не просто второстепенные хоббиты-комики, передает дзен-канал «Джедай из Шира». Это герои, чья история доказывает: путь может быть весёлым, но конец — величественным. Они не были избранными, несли не Кольцо, не владели магией. Но они любили, смеялись, были верны — и этого оказалось достаточно, чтобы остаться в легенде.

И да, готовьте платки. Потому что смерть на чужбине — это всегда немного грустно. Но и очень правильно: ведь они ушли туда, где когда-то стали кем-то большим. Не только в своих глазах, но и в глазах всего мира.

Ранее мы писали: На самом деле Гэндальф не пережил битву с Балрогом: это поняли только те, кто читал «Властелина колец».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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