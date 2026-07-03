В жару Мама-Кошка из «Трех котов» спасает семью только этим лимонадом: рецепт простейший — справится даже ребенок

Лето — самое время для прохладительных напитков, и, похоже, Коржик, Карамелька и Компот с этим полностью согласны. Создатели популярного мультсериала «Три кота» поделились простым рецептом домашнего лимонада, который легко приготовить всей семьей.

Главный секрет — необычное сочетание лимона и... огурца. Звучит неожиданно, но именно этот ингредиент делает напиток особенно свежим.

Что понадобится

Для приготовления лимонада нужны самые обычные продукты:

1 огурец;

1 крупный лимон;

1 литр воды;

2–3 столовые ложки меда или сахара по вкусу;

несколько листиков мяты (по желанию).

Все ингредиенты легко найти дома или купить в ближайшем магазине.

Как приготовить

Рецепт тоже максимально простой.

Сначала огурец нужно нарезать тонкими кружочками или натереть на терке. Затем нарезать лимон дольками и слегка выжать из него сок.

После этого остается сложить в кувшин огурец, лимон и мяту, добавить мед или сахар, залить все водой и хорошо перемешать.

Последний шаг — убрать напиток в холодильник примерно на 20–30 минут. За это время лимонад настоится, а вкус станет более насыщенным.

Отличная идея для семейного вечера

Создатели «Трех котов» нередко предлагают детям интересные игры, поделки и простые рецепты, которые можно повторить вместе с родителями. Этот лимонад как раз из их числа.

Готовится он буквально за несколько минут, выглядит по-летнему ярко, а необычное сочетание лимона и огурца делает вкус особенно освежающим. Так что, если хочется порадовать детей чем-то новым в жаркий день, рецепт от любимых героев вполне может пригодиться.