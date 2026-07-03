Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В жару Мама-Кошка из «Трех котов» спасает семью только этим лимонадом: рецепт простейший — справится даже ребенок

В жару Мама-Кошка из «Трех котов» спасает семью только этим лимонадом: рецепт простейший — справится даже ребенок

3 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Минимум мороки и максимум пользы.

Лето — самое время для прохладительных напитков, и, похоже, Коржик, Карамелька и Компот с этим полностью согласны. Создатели популярного мультсериала «Три кота» поделились простым рецептом домашнего лимонада, который легко приготовить всей семьей.

Главный секрет — необычное сочетание лимона и... огурца. Звучит неожиданно, но именно этот ингредиент делает напиток особенно свежим.

Что понадобится

Для приготовления лимонада нужны самые обычные продукты:

  • 1 огурец;
  • 1 крупный лимон;
  • 1 литр воды;
  • 2–3 столовые ложки меда или сахара по вкусу;
  • несколько листиков мяты (по желанию).

Все ингредиенты легко найти дома или купить в ближайшем магазине.

Как приготовить

Рецепт тоже максимально простой.

Сначала огурец нужно нарезать тонкими кружочками или натереть на терке. Затем нарезать лимон дольками и слегка выжать из него сок.

После этого остается сложить в кувшин огурец, лимон и мяту, добавить мед или сахар, залить все водой и хорошо перемешать.

Последний шаг — убрать напиток в холодильник примерно на 20–30 минут. За это время лимонад настоится, а вкус станет более насыщенным.

Отличная идея для семейного вечера

Создатели «Трех котов» нередко предлагают детям интересные игры, поделки и простые рецепты, которые можно повторить вместе с родителями. Этот лимонад как раз из их числа.

Готовится он буквально за несколько минут, выглядит по-летнему ярко, а необычное сочетание лимона и огурца делает вкус особенно освежающим. Так что, если хочется порадовать детей чем-то новым в жаркий день, рецепт от любимых героев вполне может пригодиться.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью 2 кухонных продукта турчанки добавляют в воду во время стирки: вещи мягкие, идеально чистые и пахнут свежестью Читать дальше 4 июля 2026
В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 Читать дальше 2 июля 2026
Сколько котов живет в Котополисе и причем тут их окрас: эти мелочи о «Трех котах» не знают даже взрослые Сколько котов живет в Котополисе и причем тут их окрас: эти мелочи о «Трех котах» не знают даже взрослые Читать дальше 30 июня 2026
Легко посоперничают с любым шедевром Хаяо Миядзаки: 5 малоизвестных мультфильмов, сделанных в Европе Легко посоперничают с любым шедевром Хаяо Миядзаки: 5 малоизвестных мультфильмов, сделанных в Европе Читать дальше 3 июля 2026
Основано на реальных преступлениях: 2 российских детектива, после которых по-настоящему не по себе Основано на реальных преступлениях: 2 российских детектива, после которых по-настоящему не по себе Читать дальше 4 июля 2026
Один из самых обсуждаемых сериалов KION получит продолжение: что известно о 2 сезоне сериала «Трудная» с Калюжным Один из самых обсуждаемых сериалов KION получит продолжение: что известно о 2 сезоне сериала «Трудная» с Калюжным Читать дальше 4 июля 2026
Финал 4 сезона «Извне» только больше все запутал, но мы разобрались: нашли главные подсказки к финалу истории Финал 4 сезона «Извне» только больше все запутал, но мы разобрались: нашли главные подсказки к финалу истории Читать дальше 4 июля 2026
Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5? Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5? Читать дальше 4 июля 2026
На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем» На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем» Читать дальше 4 июля 2026
Главный позор «Игры престолов»: 3 эпизода, которые обрушили рейтинг сериала Главный позор «Игры престолов»: 3 эпизода, которые обрушили рейтинг сериала Читать дальше 4 июля 2026
7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора 7 лучших сериалов 2026 года по версии Collider: от нового Вестероса до самого странного хоррора Читать дальше 4 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше