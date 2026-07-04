Еще ждете 5 сезон «Шерлока» от BBC? НТВ решил этот вопрос, сняв русскую версию — в главной роли Устюгов

Имена другие, но концепция очень похожа.

С тех пор как вышел четвертый сезон «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем, поклонники не теряют надежды увидеть продолжение. Но годы идут, а новых серий все нет. Пока британский хит остается в подвешенном состоянии, российские создатели решили предложить зрителям собственную версию умного и харизматичного сыщика.

Уже 3 сентября на НТВ стартует исторический детектив «Околоточный» — проект режиссера Нурбека Эгена, которого зрители хорошо знают по сериалам «Шерлок в России», «Калимба» и «Переговорщик».

Свой Холмс, но с русским характером

Главный герой сериала — околоточный надзиратель Иван Хватов в исполнении Александра Устюгова. Это опытный полицейский с военным прошлым, который умеет замечать детали, делать неожиданные выводы и распутывать самые сложные дела.

Неудивительно, что многие уже проводят параллели с легендарным Шерлоком Холмсом. Сам режиссер признается, что определенное настроение действительно перекликается с британским сериалом, хотя история получилась полностью самостоятельной.

По словам Эгена, на роль Хватова нужен был не просто популярный актер, а человек, способный показать внутреннюю сложность героя. Именно поэтому выбор остановился на Устюгове.

Марина Александрова станет главной загадкой сериала

Не менее важную роль в истории играет графиня Ольга Добужинская, которую сыграла Марина Александрова. Ее героиня умна, независима и явно хранит немало секретов.

Режиссер рассказывал, что просмотрел около сорока кандидаток, прежде чем остановиться на Александровой. В итоге именно она стала идеальным попаданием в образ.

Если проводить аналогии с «Шерлоком», то графиня вполне может стать для Хватова чем-то вроде собственной Ирэн Адлер — женщиной, способной удивить даже самого проницательного сыщика.

Детектив с атмосферой старой России

Создатели уделили большое внимание историческим деталям. Съемки проходили в Суздале, многие элементы реквизита изготавливались вручную, а визуальное вдохновение команда черпала в работах художника Бориса Кустодиева.

При этом сериал не пытается быть музейной реконструкцией. Авторы обещают динамичный сюжет, интриги и расследования, которые смогут удержать внимание современного зрителя.

Похоже, «Околоточный» станет одной из самых любопытных детективных премьер осени. И если продолжения «Шерлока» от BBC мы пока так и не дождались, то шанс познакомиться с русским сыщиком уровня Холмса появится уже совсем скоро.