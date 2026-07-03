Зачем в гареме султана наложниц зашивали в мешок? Эту жуть вы не видели в «Великолепном веке»

Если Сулейман вам кажется излишне жестоким, настало время узнать про другого правителя Османской империи.

В «Великолепном веке» гарем показан как место изощрённых интриг, где борьба фавориток завуалирована, а казни — исключение.

Но в истории Османской империи бывали эпизоды, которые даже Тим Бёртон, скорее всего, не решился бы экранизировать.

Кто решал судьбу наложниц

Во времена Сулеймана Великолепного фаворитки действительно могли попасть в немилость. Например, по одной из версий, он приказал казнить Гюльфем-хатун — женщину, родившую ему сына и сопровождавшую его десятилетиями.

Однако такие решения принимались редко и носили точечный характер.

А потом пришёл Ибрагим

Спустя почти сто лет после смерти Сулеймана к власти пришёл Ибрагим I — прозванный Безумным.

Именно при нём случилась та сцена, которую точно не покажут в «Великолепном веке».

Одна из наложниц якобы изменила султану. В ответ Ибрагим распорядился зашить в мешки всех девушек гарема — и сбросить их в Босфор.

По разным данным, погибло от 200 до 280 женщин.

Тишина в гареме была не от воспитанности

Когда новеньким в гареме рассказывали, что случается с теми, кто «смотрит не туда» или «подаёт голос не в тему», вопросов не оставалось.

Гарем держался на чёткой иерархии, власти валиде-султан — и молчаливом страхе. При Сулеймане его контролировали разумно.

А вот у потомков, вроде Ибрагима Безумного, сдерживающих механизмов не осталось совсем.

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