Зачем в гареме султана наложниц зашивали в мешок? Эту жуть вы не видели в «Великолепном веке»

В «Великолепном веке» гарем показан как место изощрённых интриг, где борьба фавориток завуалирована, а казни — исключение.
Но в истории Османской империи бывали эпизоды, которые даже Тим Бёртон, скорее всего, не решился бы экранизировать.
Кто решал судьбу наложниц
Во времена Сулеймана Великолепного фаворитки действительно могли попасть в немилость. Например, по одной из версий, он приказал казнить Гюльфем-хатун — женщину, родившую ему сына и сопровождавшую его десятилетиями.
Однако такие решения принимались редко и носили точечный характер.
А потом пришёл Ибрагим
Спустя почти сто лет после смерти Сулеймана к власти пришёл Ибрагим I — прозванный Безумным.
Именно при нём случилась та сцена, которую точно не покажут в «Великолепном веке».
Одна из наложниц якобы изменила султану. В ответ Ибрагим распорядился зашить в мешки всех девушек гарема — и сбросить их в Босфор.
По разным данным, погибло от 200 до 280 женщин.
Тишина в гареме была не от воспитанности
Когда новеньким в гареме рассказывали, что случается с теми, кто «смотрит не туда» или «подаёт голос не в тему», вопросов не оставалось.
Гарем держался на чёткой иерархии, власти валиде-султан — и молчаливом страхе. При Сулеймане его контролировали разумно.
А вот у потомков, вроде Ибрагима Безумного, сдерживающих механизмов не осталось совсем.
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