В «Великолепном веке» нас опять обманули: оказывается реальная Валиде-султан умерла вовсе не из-за инсульта

Смерти в «Великолепном веке» — всегда больше, чем просто финал. Это кульминация характеров, политик, страстей. Особенно, когда умирает такая фигура, как Валиде-султан. На экране её уход получился трагичным и шумным — инсульт, слёзы, Хюррем, обвинения. Но была ли такова судьба Айше Хавсы в реальности?

В сериале мать султана Сулеймана появляется уже в первом эпизоде — строгая, холодноватая, но величественная. И именно она определяет тон гарема: правила, страх, иерархия. Многие зрители видели в ней антагонистку — вечно враждующую с Хюррем, вмешивающуюся в жизнь детей, но в этой жёсткости угадывалась забота. Именно она держала двор в узде, пока Сулейман ещё только учился быть повелителем.

Когда Валиде умирает во втором сезоне, это выглядит как логичный финал конфликта с Хюррем — и будто сценаристы расчищают поле для новой эпохи. Но историки с этим бы поспорили. В действительности Айше Хавса умерла в 1533 году, в возрасте около 55 лет.

Её последние годы прошли в относительном покое, в любви к детям и внукам. Никаких скандалов, инсультов или служанок, разрушивших семью. И самое удивительное — с Хюррем у неё были вполне тёплые отношения, о чём сохранились упоминания в источниках. Они не делили власть — они, скорее, умело сосуществовали.

Сцена смерти Валиде в сериале — художественный вымысел. Но сильный. В тот момент сериал не просто рассказывает историю — он заставляет чувствовать. И даже если сценаристы придумали этот финал, он всё равно работает: зрители плачут, злятся, спорят. А значит, героиня жива — в памяти. И это, быть может, главная победа любого образа.

анее портал «Киноафиша» писал, какие тайны скрыл «Великолепный век» от зрителя. А еще мы рассказывали, чем сериал далек от реальности.