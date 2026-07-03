Поклонники научной фантастики ждали этого десятилетиями. Apple продолжает работу над экранизацией культового романа Уильяма Гибсона и уже показала второй тизер будущего сериала.

«Нейромант» называют книгой, которая задолго до появления интернета в привычном виде предсказала виртуальную реальность, искусственный интеллект и всемогущество корпораций. Теперь легендарная история наконец получит полноценную экранизацию.

Apple показала новый тизер

Второй тизер появился не случайно — его выпустили в честь 42-летия романа, впервые опубликованного 1 июля 1984 года.

В коротком ролике зрителям показали старый телевизор и знаменитую первую фразу книги: «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал». Одновременно Apple намекнула, что работа над сериалом продолжается, написав, что новая глава истории уже «загружается».

Пока дата премьеры остается неизвестной, но поклонники уверены, что полноценный трейлер уже не за горами.

О чем расскажет сериал

Главный герой — талантливый хакер Кейс, который соглашается на опасное задание вместе с загадочной наемницей Молли, оснащенной кибернетическими имплантами.

Обычное на первый взгляд ограбление быстро превращается в масштабную историю о корпоративных интригах, могущественном искусственном интеллекте, кибервойнах и борьбе за контроль над будущим.

Именно этот роман считается одним из основателей жанра киберпанк и вдохновил множество культовых произведений — от «Матрицы» до современных фантастических игр.

Кто сыграет главных героев

Роль Кейса исполнит Каллум Тернер, а его напарницу Молли сыграет Бриана Миддлтон. Также в сериале появятся Марк Стронг, Дэйн ДеХаан, Питер Сарсгаард, Клеманс Поэзи и Джозеф Ли.

Шоураннером проекта стал Грэм Роланд, работавший над сериалами «Джек Райан» и «Темные ветра». Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Для поклонников научной фантастики «Нейромант» — одна из самых ожидаемых премьер последних лет. Если создателям удастся сохранить атмосферу культового романа, у Apple есть все шансы получить новый большой хит после «Основания» и «Разделения».