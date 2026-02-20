Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Абай бол Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Жанаозене

Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Жанаозене

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Zhanaozen г. Жанаозен, ТРК Жанаозен, 5-й микрорайон, 1
2D, KK
20:20 от 1900 ₸ 22:10 от 1900 ₸
Жалын 3D г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
20:30 от 1200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше