Киноафиша
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Уральске
О фильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
23:50
от 2000 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
00:40
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
