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Киноафиша Фильмы Кощей. Тайна живой воды Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Уральске

Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Уральске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 17
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
14:40 от 1800 ₸
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