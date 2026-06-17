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Кощей. Тайна живой воды
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Уральске
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Уральске
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
14:40
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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