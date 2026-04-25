Достойная замена «Первому отделу» найдена: на НТВ покажут новый детективный сериал — основано на реальных событиях

Пока зрители скучают по сериалу «Первый отдел», на следующей неделе можно будет насладться эпизодами нового сериала «Ночной», главную роль в проекте исполняет Константин Стрельников. Сериал состоит из 12 серий, его премьера запланирована на 27 апреля (18+).
Основная линия сериала
Майор Жерехов (Константин Стрельников) — опытный оперативник и глава отдела полиции в Муроме. В его семье царит напряжение: жена давно мечтает о переезде в Москву, в то время как Жерехов не намерен покидать родные края, что приводит к частым ссорам. Единственной причиной, по которой они все еще вместе, является их 10-летняя дочь. Кроме того, у Жерехова есть тайный роман с следователем Иволгиной (Алина Астровская), о котором знает только его товарищ Кравченко (Павел Гайдученко).
Реальное преступление
Вне службы Иволгина самостоятельно исследует материалы по делу, которое Жерехов считает вымышленным. Она уверена, что исчезновение пяти девушек в разных уголках Владимирской области связано с действиями серийного маньяка: все жертвы имеют схожий возраст и телосложение. Иволгина настоятельно требует начать официальное расследование, но Жерехов против, так как у него нет ни тел, ни улик. Тем не менее, она не отступает и продолжает свои собственные расследования, называя их «делом Невидимки». После ряда событий на службе и изменений в личной жизни Жерехов осознаёт, что версия Иволгиной правдива, и в регионе действительно орудует серийный убийца.
По словам режиссера Алана Дзоциева, сюжет сериала строится на двух мощных элементах: образе антагониста, которого они старались раскрыть как можно глубже, и нестандартной игре главного героя.
Мы намеренно оттягиваем момент разгадки, чтобы интрига сохранялась до самого конца. В детективе существует два классических принципа: зритель знает, кто злодей, и следит, как герой раскроет преступление; или, наоборот, герой знает больше зрителя. В нашем случае мы постарались соединить оба подхода и продержать интригу до конца, — рассказал режиссер Алан Дзоциев.