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Киноафиша Фильмы Тролли возвращаются! Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Туркестане

Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
10:40 от 2400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
12:00 от 2400 ₸ 13:40 от 2600 ₸
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