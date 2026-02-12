Меню
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Туркестане

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Туркестане

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
23:55 от 2900 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
