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Киноафиша Статьи Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros.

Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros.

16 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Волан-де-Морт: Корни наследника»

Трейлер собрал 30 миллионов просмотров за два дня.

Многие уверены: о Волан-де-Морте уже рассказано всё. Книги, фильмы, воспоминания Дамблдора, кадры в тумане — образ сформирован. Но мало кто знает, что в 2018 году вышел фанатский фильм, который тихо раскрыл то, чего избегали в каноне.

«Волан-де-Морт: Корни наследника» — это не просто попытка дополнить сагу о Гарри Поттере, это тёмное фэнтези о том, как мальчик с глазами змеи стал символом ужаса.

Снято без студии, без бюджета, но с каким-то почти болезненным вниманием к атмосфере.

Это не Гарри Поттер. Это то, что было до

Фильм сняли итальянские энтузиасты на собранные через краудфандинг 15 тысяч евро (рейтинг на КП всего лишь 5,5). Да, звучит скромно — но Warner Bros. официально разрешила съёмки, а трейлер собрал 30 миллионов просмотров за два дня.

Главный герой — Том Реддл. Но история не только о нём. Есть и новые персонажи: Гриша МакЛагген, наследница Гриффиндора, расследующая убийства, связанные с возвращением Тёмного мага. От её лица и ведётся рассказ.

«Замечательный любительский фильм, со множеством новых отсылок ко вселенной Гарри Поттера. Но если вы не фанат и ждете от картины голливудского размаха — не смотрите, вам все равно не понравится», пишут зрители.

Что получилось — и почему стоит включить

Да, актёры местами переигрывают. Да, английский дубляж слаб. Но спецэффекты, декорации, операторская работа — неожиданно хороши. Фильм ощущается как мрачная глава, вырезанная из канона: атмосферная, тягучая, тревожная. Критики признают: визуально «Корни наследника» переигрывают даже дорогие студийные сцены.

Финальный сюжетный поворот вызывает мурашки. Это не блокбастер и не официальная глава саги. Но если вы когда-то задавались вопросом: что именно сломало Тома Реддла? — этот фильм попробует ответить. И не факт, что вам это понравится.

Ранее портал «Киноафиша» писал про актера, заменившего Дэниэла Рэдклиффа.

Фото: Кадр из фильма «Волан-де-Морт: Корни наследника»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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