Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай)

Американская драма «Похищена убийцей: История Хизер Робинсон» (2025) рассказывает историю, в которую трудно поверить, но она реально произошла, как и в нашумевшем российском «Фишере».
Жанр — триллер, но ощущается всё как настоящий кошмар из документальной криминальной хроники.
Был дядей и... серийным убийцей
После смерти матери девочка по имени Хизер оказывается в приёмной семье. Помочь с оформлением документов вызвался дядя сироты, Джон Робинсон.
Спокойное детство внезапно прерывается, когда этот человек становится фигурантом расследования: полиция уверена, что он причастен к серии убийств, которые тянутся ещё с 1980-х годов.
Гуттенберг, которого вы не узнаете
Стив Гуттенберг, известный по «Полицейской академии», здесь полностью меняет амплуа.
Его герой пугает именно своей обыденностью — и этим напоминает Фрица Хонку из «Золотой перчатки». Но в отличие от немецкой драмы, этот фильм не оставляет после себя художественного шока — только глухой осадок.