Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай)

Без сложной режиссуры и полутонов — только голые факты, узнаваемая боль и жуткое осознание: это не художественный вымысел, а то, что однажды произошло.

Американская драма «Похищена убийцей: История Хизер Робинсон» (2025) рассказывает историю, в которую трудно поверить, но она реально произошла, как и в нашумевшем российском «Фишере».

Жанр — триллер, но ощущается всё как настоящий кошмар из документальной криминальной хроники.

Был дядей и... серийным убийцей

После смерти матери девочка по имени Хизер оказывается в приёмной семье. Помочь с оформлением документов вызвался дядя сироты, Джон Робинсон.

Спокойное детство внезапно прерывается, когда этот человек становится фигурантом расследования: полиция уверена, что он причастен к серии убийств, которые тянутся ещё с 1980-х годов.

Гуттенберг, которого вы не узнаете

Стив Гуттенберг, известный по «Полицейской академии», здесь полностью меняет амплуа.

Его герой пугает именно своей обыденностью — и этим напоминает Фрица Хонку из «Золотой перчатки». Но в отличие от немецкой драмы, этот фильм не оставляет после себя художественного шока — только глухой осадок.