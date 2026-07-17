Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож

«Укрытие» давно стало одним из главных научно-фантастических сериалов последних лет. Зрителей цепляет буквально всё: загадочный подземный мир, постоянное напряжение и ощущение, что за каждой новой дверью скрывается очередная тайна. Неудивительно, что многие после просмотра ищут что-то похожее.

Кинокритики Collider как раз составили список фильмов, которые сильнее всего повлияли на создание сериала. Из него я выбрала три самые интересные картины.

Город Эмбер (2008)

Если после «Укрытия» вам хочется увидеть почти такую же историю, начинать стоит именно с этого фильма. Действие тоже происходит в изолированном подземном городе, жители которого уже давно забыли, каким был внешний мир.

Главные герои постепенно понимают, что привычная жизнь построена на тайнах, а единственный шанс спастись — узнать правду. Не случайно многие зрители называют «Город Эмбер» настоящим предшественником «Укрытия». Даже атмосфера и некоторые сюжетные идеи кажутся удивительно похожими.

Матрица (1999)

Классика, которая до сих пор остается эталоном научной фантастики. На первый взгляд общего с «Укрытием» немного, но обе истории строятся вокруг одной идеи: герой начинает сомневаться в мире, который всегда считал единственно возможным.

Запретные знания, контроль над обществом и поиск истины — именно эти темы делают «Матрицу» одним из главных источников вдохновения для современных антиутопий.

Чужой (1979)

Тем, кому в «Укрытии» больше всего понравилась клаустрофобная атмосфера, обязательно стоит пересмотреть или открыть для себя легендарного «Чужого».

Ридли Скотт создал мир, где опасность скрывается буквально за каждым поворотом, а ощущение безысходности не отпускает до финальных титров. По мнению Collider, именно эта визуальная эстетика и чувство постоянной тревоги заметно повлияли на атмосферу сериала Apple TV+.

Отличная подборка для любителей умной фантастики

Все три фильма очень разные, но каждый из них по-своему перекликается с «Укрытием». Если вам нравятся антиутопии, загадки и истории, которые заставляют задуматься, они точно заслуживают места в вашем списке просмотра.

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