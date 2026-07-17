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Более 300 тысяч зрителей ждут этот сериал от Okko: главная новинка июля — и дата выхода уже известна

17 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Похищение»

Ждать осталось недолго.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода сериала «Похищение». Премьера состоится 24 июля, а интерес к проекту оказался настолько высоким, что еще до релиза его добавили в список ожидания более 300 тысяч пользователей.

О чем расскажет сериал

В центре сюжета — исчезновение пятилетнего внука известного дирижера Марка Кречетова. Расследованием занимаются капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский.

Очень быстро становится ясно, что подозревать можно практически каждого члена семьи. Пока Косинский готов идти на любые меры ради раскрытия преступления, Аглая пытается сохранить человечность, хотя расследование постепенно начинает разрушать ее привычную жизнь.

Создатели обещают не просто детектив с поиском похитителя, а напряженную историю о семейных тайнах, деньгах и выборе, который приходится делать героям.

Сильный актерский состав

Главные роли исполнили Марина Васильева и Тимофей Трибунцев. Также в сериале снялись Риналь Мухаметов, Артур Ваха, Дмитрий Куличков, Наталия Курдюбова, Изабель Эйдлен, Ольга Смирнова, Евгений Миллер, Егор Кенжаметов и другие известные актеры.

Особое внимание зрителей привлекло участие Тимофея Трибунцева, который редко появляется в многосерийных детективах, но практически всегда создает запоминающиеся образы.

Один из главных детективов июля

Высокий интерес аудитории говорит о том, что «Похищение» вполне может стать одной из самых обсуждаемых российских премьер месяца. Напряженная история, звездный актерский состав и интрига, в которой виновным может оказаться любой, делают проект одним из самых любопытных релизов июля.

Если сериал оправдает ожидания, у Okko может появиться еще один крупный детективный хит, о котором зрители будут говорить не меньше, чем о самых успешных премьерах последних лет.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Похищение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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