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Киноафиша Статьи Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать

Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать

17 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

У каждого поклонника сериала свой фаворит, но в одном мнения сходятся.

Когда сериал идет уже несколько лет, споры о лучшем сезоне становятся неизбежными. Одни считают, что с каждым годом «Первый отдел» становится масштабнее, другие уверены: превзойти первый сезон создателям так и не удалось. Почитав отзывы зрителей, я заметила, что именно дебютная часть чаще всего оказывается на первом месте. И вот почему.

Главное достоинство — дуэт Брагина и Шибанова

Именно в первом сезоне зрители впервые познакомились со следователем Юрием Брагиным в исполнении Ивана Колесникова и оперативником Михаилом Шибановым, которого сыграл Сергей Жарков. Их экранное взаимодействие сразу стало одной из визитных карточек сериала.

Герои постоянно спорят, по-разному смотрят на расследования, но при этом отлично дополняют друг друга. Многие поклонники признаются, что именно эта естественная «химия» заставила их смотреть сериал дальше.

Атмосфера, за которую полюбили сериал

Еще один аргумент в пользу первого сезона — особая атмосфера. Петербург здесь выглядит не открыточным городом, а настоящим местом работы следователей: дождливые улицы, старые дворы, серые фасады и постоянное ощущение, что расследование может привести к неожиданной развязке.

Кроме того, зрители отмечали уважительное отношение создателей к профессии следователя. В титрах даже указывалось, что сериал создавался при консультациях со Следственным комитетом, благодаря чему многие детали выглядели убедительно.

Почему мнения о новых сезонах разделились

Кадр из сериала «Первый отдел»

Это вовсе не означает, что продолжения получились плохими. Второй сезон большинство встретило тепло, хотя некоторые зрители уже говорили, что отдельные сюжетные линии выглядят менее цельными.

Третий и последующие сезоны вызвали гораздо больше споров. Одним понравилось, что героев стали глубже раскрывать, другим показалось, что личные переживания постепенно начали вытеснять сами расследования. Особенно много подобных отзывов появилось после пятого сезона, где детективной составляющей, по мнению части аудитории, стало меньше.

Есть ли однозначный победитель?

На мой взгляд, все зависит от того, что вы больше цените в «Первом отделе». Если ради крепкого детектива, атмосферы и блестящего дуэта Брагина с Шибановым — первый сезон действительно остается самым сильным. А вот тем, кому интересно наблюдать за тем, как меняются герои и становятся сложнее их судьбы, наверняка придутся по душе и более поздние главы этой истории.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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