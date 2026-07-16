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Киноафиша Статьи 5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать

5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать

16 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадры из мультсериалов «Хеллсинг Ultimate», «Код Гиас: Восставший Лелуш», «Тетрадь смерти»

Эти проекты доказывают, что привычный сюжет может быть иным.

Во многих аниме-сериалах главный герой борется за добро и справедливость, побеждая зло с помощью силы. Однако так бывает не всегда. Некоторые сериалы делают ставку на морально неоднозначных персонажей, а иногда и вовсе помещают в центр сюжета безжалостных злодеев.

Такие аниме заставляют зрителя взглянуть на мир с другой стороны. В них зло может казаться обоснованным, а порой даже благородным. Собрали 5 таких тайтлов.

«Хеллсинг Ultimate»

Главный герой «Хеллсинг Ultimate» — вампир Алукард, который восстал против себе подобных и теперь охотится на сверхъестественных существ, угрожающих человечеству. Однако он не просто защитник — он наслаждается убийствами, безжалостно уничтожая вампиров, монстров и даже людей.

Его кровожадность превращает проект в хоррор-аниме с огромным количеством смертей. К финалу сериала на его счету — гора жертв, не считая 3 миллионов душ, которые он поглотил, чтобы воскреснуть. Финал сериала — кровавая бойня, где Алукард окончательно утверждает себя как истинное воплощение ужаса.

Кадр из мультсериала «Хеллсинг Ultimate»

«Колдунья в погонах»

Таня из «Колдуньи в погонах» — это переродившийся в теле юной девушки-солдата расчетливый японский офисный работник, который быстро поднимается по военной карьерной лестнице и помогает своей стране развязать мировую войну.

Хотя сюжет может показаться странным, он безупречно раскрывает образ беспощадного протагониста. Любители исекай оценят необычный поворот жанра, где вместо типичного «героя-избранника» — гениальный тактик, готовый на любые злодеяния ради победы.

Кадр из мультсериала «Колдунья в погонах»

«Код Гиас: Восставший Лелуш»

«Код Гиас: Восставший Лелуш» рассказывает историю Лелуша Ламперужа, который встречает загадочную девушку и получает Гиас — Власть Королей. С этой силой он начинает безжалостную войну против Британии, мстя за свое изгнание.

Хотя его цель — революция и освобождение Японии — могла бы сделать его антигероем, методы Лелуша однозначно делают его злодеем. Он манипулирует людьми, развязывает войны и жертвует тысячами жизней, прикрываясь благородными идеями, но на деле сводя личные счеты с семьей.

Кадр из мультсериала «Код Гиас: Восставший Лелуш»

«Повелитель»

В «Повелителе» главный герой, Момонга, — могущественный маг, застрявший в виртуальном мире. Обладая абсолютной властью и армией преданных слуг, он принимает титул и начинает править новым миром с безжалостной логикой игрока.

В отличие от типичных исекай-героев, Момонга не испытывает угрызений совести. Его внешность устрашает, но настоящий ужас — это его поступки: манипуляции, пытки и массовые убийства ради укрепления своей власти.

Кадр из мультсериала «Повелитель»

«Тетрадь смерти»

Когда речь заходит о главных героях-злодеях, Лайт Ягами из «Тетради смерти» — эталон. Найдя магический артефакт, он начинает вершить справедливость, убивая преступников. Но его благородные намерения быстро превращаются в манию величия, а сам он — в безжалостного убийцу, играющего в кошки-мышки с гениальным детективом L.

Лайт — один из самых харизматичных и пугающих антагонистов в аниме. Его деградация от идеалиста до маньяка заставляет зрителей задуматься: а что бы сделали они на его месте.

Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Фото: Кадры из мультсериалов «Колдунья в погонах», «Код Гиас: Восставший Лелуш», «Повелитель», «Тетрадь смерти», «Хеллсинг Ultimate»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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