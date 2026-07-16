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Киноафиша Статьи Этот смешной киноляп в комедии «Не может быть!» Рязанова заметили единицы: все внимание на брюки Крамарова (фото)

Этот смешной киноляп в комедии «Не может быть!» Рязанова заметили единицы: все внимание на брюки Крамарова (фото)

16 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Не может быть! (1975)

Неужели костюмер не заметил разницы?

Легендарную комедию «Не может быть!» Ильдара Рязанова давно разобрали на цитаты, сцены — на мемы, а актёров — на народную любовь. Но даже после десятого пересмотра этот фильм продолжает преподносить сюрпризы. И один из таких сюрпризов — в ногах Савелия Крамарова. Вернее, в его брюках.

В новелле «Преступление и наказание» герой Крамарова — растерянный, жалкий, но обаятельный тип с нелепой прической и вечной тревогой в глазах. Всё в нём работает на комизм: мимика, движения, интонация. А главное — костюм. В одной из сцен Серёга, входя в дом, по-своему элегантно чешет штиблетой голень. И тут внимательный зритель замечает: брюки-то коротковаты. Чуть выше косточки, а из-под них выглядывают ярко-горчичные носки. Пикантная, хоть и незапланированная деталь.

Обувь Сергея Ивановича в фильме "Не может быть"

Но через секунду — общий план. Брюки уже удлинились и полностью прикрывают носки. Штиблеты на месте, но от горчичного веселья не осталось и следа. Казалось бы, простой монтажный ляп, но в контексте этой чудной комедии он будто добавляет абсурда. Костюм, как и герой, ведёт себя неустойчиво: то оголяется, то прилично подтягивается. Живёт своей жизнью.

Наряд Сергея Ивановича в фильме "Не может быть"

Можно, конечно, списать всё на съёмочную суету — в одной сцене подтянули, в другой забыли. Но, возможно, Рязанову и не нужно было идеальное совпадение. В его фильмах хаос всегда на шаг впереди порядка, а потому такие «нестыковки» становятся не ошибками, а частью общего настроения — сумасшедшего, весёлого, немного дурашливого.

И вот вы в который раз пересматриваете старую любимую ленту и вдруг замечаете: костюм в кадре не просто ткань — он персонаж. Такой же непоседливый, как и герой Крамарова.

Зрители 60 лет думали, что Саахова облили вином: но один ляп раскрывает правду о злодеянии Нины.

Фото: Кадр из фильма «Не может быть! (1975)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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3 комментария
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