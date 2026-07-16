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Киноафиша Статьи Скучаете по кольцу, теням Мордора и песне эльфов из «Властелина колец»? Эти 7 фильмов лечат душу, как Арвен лечила Фродо

Скучаете по кольцу, теням Мордора и песне эльфов из «Властелина колец»? Эти 7 фильмов лечат душу, как Арвен лечила Фродо

16 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин Колец», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Экскалибур»

Наверняка многие из этого списка вы не видели.

Если ваше сердце навсегда осталось в Шире, но вы готовы к новым путешествиям — есть повод взять плед и отправиться в другие волшебные миры. Эти фэнтези-фильмы не копируют «Властелина колец», но так же заставляют верить в магию, дружбу и хрупкую силу добра.

«Принцесса-невеста» (1987)

Главное фэнтези всех саркастиков. В этой истории есть и зловещие пещеры, и погони, и драки на мечах, но всё подано с иронией. Как будто «Властелин колец» решил не страдать, а флиртовать. Герои — романтические, злодеи — карикатурные, чудеса — не вычурные, а почти домашние. Закадровый дедушка читает внуку сказку, но сам рассказ уводит в мир, где любовь — это главное оружие.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

Когда четверо детей заходят в шкаф, они попадают не в гардеробную, а в эпос. И пусть льва зовут Аслан, он звучит громче, чем половина команд Гэндальфа. «Нарния» — светлая сказка, в которой есть свои войны, жертвы и предательства, но всё это подано через детскую наивность и веру в добро.

«Тёмный кристалл» (1982)

Кукольная антиутопия для тех, кто считает, что фэнтези обязано быть мрачным. Гельфлинг Джен пытается вернуть баланс в мир, разделённый на злых скексисов и добрых мистиков. Пустынные пейзажи, жуткие существа и философия о том, что свет и тьма — это две стороны одного существа. Это не Арда, но близко.

«Лабиринт Фавна» (2006)

Испания 40-х, фашизм, девочка с воображением, которое, возможно, единственное, что её спасает. Три испытания, мистический Фавн и выбор, от которого зависит больше, чем жизнь. Эстетика напоминает Мордор, но здесь зло — не метафора, а вполне реальный человек с пистолетом.

«Экскалибур» (1981)

До Толкина был Артур. И меч в камне, и ведьма-сестра, и падение королевства. Это кино — как выдержанный медовухой эпос, в котором всё пропитано мифом. Бурман хотел экранизировать «Властелина колец», но в итоге пересказал весь артурианский цикл. Получилось кроваво, красиво и обречённо.

«Легенда» (1985)

Да, здесь Том Круз в кольчуге. Да, здесь единорогов убивают ради наступления вечной ночи. И да, Повелитель Тьмы, сыгранный Тимом Карри, — пугающее совершенство. Этот фильм — сказка на грани кошмара, но с финалом, который оставляет свет (и тьму) внутри зрителя.

«Уиллоу» (1988)

Он — фермер, а не герой. Его рост — полтора метра. Его задача — спасти младенца от ведьмы. Звучит как мини-версии Фродо и Галадриэли, но «Уиллоу» — самостоятельная история о том, что великое может скрываться в самом незаметном. Джордж Лукас придумал мир, который тёплый, трогательный и наполненный настоящей верой в чудо.

Писали также: Не хуже, чем «Ведьмак»: из «Руслана и Людмилы» сделают фэнтези-блокбастер со звездой «Слова пацана».

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Экскалибур»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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