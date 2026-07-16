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Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации»

16 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ликвидация»

На первый взгляд, это кажется нелогичным.

«Ликвидация» давно стала классикой российского телевидения. Даже спустя годы зрители продолжают обсуждать поступки героев и искать объяснения тем моментам, которые при первом просмотре кажутся нелогичными. Один из таких вопросов — почему Академик так долго не устранял Давида Гоцмана, хотя возможностей для этого у него было более чем достаточно.

Устранить Гоцмана было несложно

Гоцман постоянно рисковал жизнью. Он без страха ездил на задержания, появлялся в самых опасных районах Одессы и нередко оставался без охраны. Для Кречетова, который уже отдавал приказы об убийствах и сам избавлялся от людей, такой противник не выглядел недосягаемой целью.

Однако Академик раз за разом откладывал этот шаг.

Между ними было нечто большее, чем противостояние

По ходу сериала становится ясно, что Кречетов руководствуется не только холодным расчетом. Его мотивы объясняет и собственная фраза героя:

«Думаешь, я немцев люблю? Я просто вас ненавижу. Мне хоть с чёртом, только б от вас избавиться. Вы не мне, вы всем жизнь испортили».

Эти слова показывают, что для него главным двигателем была идея, а не личная выгода.

При этом Кречетов не выглядит человеком, неспособным на привязанность. Его отношения с Антониной Царько показывают совсем другую сторону героя — заботливую и внимательную. И вполне возможно, что похожее уважение он испытывал и к Давиду Гоцману, которого считал достойным соперником.

Для Кречетова это была шахматная партия

Не случайно сериал несколько раз подчеркивает любовь Кречетова к шахматам. Он привык просчитывать ходы наперед и получать удовольствие от самой интеллектуальной борьбы.

Именно поэтому Гоцман был для него не просто врагом, а равным соперником. Убрать его сразу означало бы закончить игру, которая доставляла Кречетову настоящее удовольствие.

Кроме того, смерть Гоцмана не решила бы его главную проблему. На место одного следователя пришел бы другой, а расследование продолжилось бы, передает дзен-канал «Кинодом».

Поэтому Академик тянул до самого конца. Лишь когда понял, что разоблачение неизбежно, он решил завершить эту партию по своим правилам. Именно благодаря такому противостоянию «Ликвидация» и сегодня считается одним из самых сильных российских детективов, а дуэль Кречетова и Гоцмана — одной из самых ярких в истории отечественных сериалов.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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