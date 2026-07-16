Пока ждете сериал «Трудно быть богом» от НТВ: 3 экранизации Стругацких, которые уже одобрили фанаты книг

Премьера сериала «Трудно быть богом» от Wink и НТВ уже вызывает жаркие споры. Одни зрители с нетерпением ждут новую версию знаменитой истории, другие переживают из-за изменений по сравнению с книгой. Пока проект готовится к выходу, самое время вспомнить другие экранизации произведений Аркадия и Бориса Стругацких, которые уже можно посмотреть.

Сталкер

Пожалуй, самая известная экранизация Стругацких. Андрей Тарковский взял за основу повесть «Пикник на обочине», но превратил ее в совершенно самостоятельное философское произведение.

Фильм заметно отличается от книги, однако именно благодаря этому считается одним из величайших произведений мирового кинематографа. Многие режиссеры признавались, что вдохновлялись именно «Сталкером», а его влияние ощущается до сих пор.

Чародеи

Не все знают, что любимая новогодняя комедия тоже родилась благодаря Стругацким. Основой сценария стала повесть «Понедельник начинается в субботу», хотя авторы очень свободно переосмыслили сюжет.

В результате получилась добрая музыкальная сказка, которая уже много лет остается одной из главных праздничных картин. Именно эту экранизацию многие считают самой удачной и любимой у массового зрителя.

Трудно быть богом

Если хочется заранее погрузиться в историю Арканара, стоит посмотреть фильм Алексея Германа 2013 года. Это одна из самых необычных и обсуждаемых российских экранизаций последних десятилетий.

Картина получилась очень тяжелой, мрачной и максимально далекой от привычного приключенческого кино. Зато она позволяет по-новому взглянуть на знаменитую повесть и понять, почему многие называют этот фильм настоящим авторским произведением, а не просто экранизацией книги.

Отличный способ подготовиться к премьере

Каждая из этих картин по-своему интерпретирует творчество братьев Стругацких. Одни максимально отходят от первоисточника, другие стараются сохранить его дух, но все они доказывают, насколько сложными и многогранными остаются произведения знаменитых писателей. А значит, ожидание нового «Трудно быть богом» можно провести с пользой — и заново открыть для себя мир Стругацких.

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