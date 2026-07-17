16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив

Они давно попали в список «самых ожидаемых».

Середина июля порадовала любителей российских сериалов сразу двумя новинками. «Холод» делает ставку на драму и месть, а «Фейк» — на актуальную тему цифровой безопасности и киберсталкинга. Несмотря на совершенно разное настроение, оба проекта обещают держать зрителя в напряжении.

«Холод» — современный «Граф Монте-Кристо»

Главная героиня Женя в исполнении Любови Аксеновой оказывается в тюрьме за преступление, которого не совершала. После страшной аварии она теряет мужа и дочь, а настоящие виновники благодаря своим связям уходят от ответственности.

В колонии Женя знакомится с заключенной Яной, роль которой исполнила Линда Лапиньш. Именно она помогает героине не сломаться и постепенно готовит ее к возвращению в мир, где придется добиваться справедливости.

В сериале также снялись Петр Федоров и Лариса Гузеева, которой досталась роль жесткой и властной свекрови. Постановщиком проекта выступил Алексей Казаков.

«Фейк» — детектив о страхах цифровой эпохи

В центре сюжета — преподаватель лицея Рита, которую играет Анастасия Красовская. Неизвестный начинает преследовать девушку в интернете: публикует компромат, шантажирует и постепенно разрушает ее привычную жизнь.

Чем дальше развивается история, тем больше подозреваемых появляется вокруг героини. Рита понимает, что доверять уже нельзя даже самым близким людям.

Создатели называют сериал одним из первых российских проектов, подробно затрагивающих тему киберсталкинга. При этом история не ограничивается детективной интригой, а напоминает, насколько важно защищать личные данные в интернете.

Режиссером проекта стал Алексей Кузмин-Тарасов, работавший над сериалами «Неверные» и «Что делать женщине, если…». Помимо Анастасии Красовской, в актерский состав вошли Эльдар Калимулин, Полина Ауг, Василий Михайлов и Татьяна Струженкова.

Обе премьеры стартовали 16 июля. Если хочется напряженной истории о мести и борьбе за справедливость — выбирайте «Холод». А тем, кто любит психологические детективы с современными темами, стоит обратить внимание на «Фейк».

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.