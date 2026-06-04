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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Талгаре 10 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 10 июня 2026 в Талгаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
16:10 от 1900 ₸ 20:10 от 2000 ₸
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