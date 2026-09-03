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Расписание Мятеж (2026) в Талдыкоргане на сегодня
Расписание Мятеж (2026) в Талдыкоргане на сегодня
Мятеж
Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом.
боевик, триллер, криминал
2026 / США
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Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
20:05
от 2500 ₸
23:50
от 2000 ₸
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
12:40
от 1700 ₸
16:05
от 2000 ₸
22:05
от 2800 ₸
00:05
от 2500 ₸
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
15:00
от 2000 ₸
19:35
от 2800 ₸
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