Тест, который покажет настоящих фанатов Миядзаки: 6 вопросов по культовым мультикам

В 1985 году случилось настоящее чудо в мире анимации — появилась студия Ghibli. Ее создали два мастера — Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, вместе с продюсером Тосио Судзуки.

Название выбрали не случайно. «Ghibli» — это и горячий африканский ветер, и наименование самолета-разведчика. Миядзаки, большой любитель авиации, таким образом соединил две свои страсти.

Изначально Ghibli создавалась как независимая студия, где авторы могли работать без давления крупных корпораций. Первым полнометражным фильмом стал «Небесный замок Лапута» (1986), но настоящий прорыв случился с «Моим соседом Тоторо» (1988) — добрым сказочным миром, который стал символом студии.

Миядзаки перевернул представление о том, что мультфильмы — это развлечение только для младшей аудитории. Его работы сочетают философские темы, сложных персонажей, феминистские идеи и визуальную поэзию.

Голливудские режиссеры тоже вдохновлялись Ghibli — от Гильермо дель Торо до Кристофера Нолана. Проекты студии стали настоящим культурным феноменом, прикоснуться к которому есть шанс у многих зрителей.

А мы предлагаем вспомнить детали легендарных мультиков Миядзаки в честь 40-летнего юбилея Ghibli. Внимание: ответы на некоторые вопросы смогут дать только фанаты.

Ранее портал «Киноафиша» проводил эксперимент и просил ИИ придумать сюжет нового аниме для Миядзаки.