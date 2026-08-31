Все фильмы о «Смешариках» с грохотом провалились в прокате: самый дорогой стоил 15 000 000 долларов, а принес меньше 4 000 000 000 долларов

Ленты не получили такой же популярности, как одноименный мультсериал.

Мультсериал «Смешарики» — это уникальный пример российского проекта, который сумел завоевать сердца зрителей по всему миру. Его круглые и добрые персонажи стали узнаваемыми далеко за пределами России, а сам мультсериал переведён на десятки языков, превратившись в полноценный бренд с игрушками, играми и образовательным контентом.

Однако существует парадокс: при всемирной славе сериала его полнометражные анимационные фильмы регулярно проваливаются в прокате, не оправдывая ожиданий в кассе.

«Смешарики. Начало»

Бюджет: 11,5 млн долларов, Сборы: 8,5 млн долларов

Покинув свой привычный уютный мир, герои оказываются в шумном современном городе. Здесь им предстоит стать настоящими супергероями. Их миссия — спасти взрослый мир от серьёзной угрозы. Этот ответственный шаг оборачивается для них самым головокружительным приключением.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»

Бюджет: 15 млн долларов, Сборы: 3,9 млн долларов

Группу исследователей возглавил выдающийся учёный. Их ждут опасные приключения и встречи со свирепыми туземцами. Главную угрозу представляют расхитители гробниц. Они вооружены по последнему слову техники.

«Смешарики. Дежавю»

Бюджет: 5,5 млн долларов, Сборы: 4,3 млн долларов

Крош захотел устроить для Копатыча необычный день рождения. Для этого он обратился в агентство «Дежавю», которое организует путешествия во времени. Всё пошло не по плану из-за нарушенного договора.

В результате всех смешариков разбросало по разным историческим эпохам. Теперь Крошу предстоит собрать друзей воедино. Помогать ему будет его же альтер эго — взрослый и ворчливый Шорк. Он появился из-за странного временного парадокса.

Причины неудачи

Успех мультсериала построен на идеальной формуле короткой истории, которая за это время успевает рассказать законченную, часто философскую или поучительную историю с юмором и теплотой.

Полнометражный фильм требует иной драматургии — долгой сюжетной арки, нарастания конфликта и динамики, что сложно уместить в атмосферу «Смешариков», не нарушив их сути.

Играет роль и конкуренция в прокате. Кроме того, мультсериал смотрят и дошкольники, и их родители, находя в нём разные смыслы.

Полнометражки, стремясь к большему масштабу, часто смещают фокус либо в сторону чисто детского приключения, теряя иронию для взрослых, либо, наоборот, перегружают сценарий сложными смыслами, непонятными основной детской аудитории.

«Мультсериал на руку не сыграл, так как он — детский. А фильмы мы создавали для семей, включая и родителей с подростками. Но они в кино не пошли», — говорили еще после провала первой полнометражки продюсеры.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.