Круглые сироты или инопланетяне? Авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей

Мультсериал «Смешарики», созданный в России, стал масштабным культурным феноменом и завоевал широкую популярность и искреннюю любовь многомиллионной аудитории.

Проект изначально задумывался как «мультфильм для всей семьи». Сериал в доступной форме рассказывает о сложных вещах: дружбе, ответственности, принятии себя и других, преодолении страхов. А дизайн персонажей стал визитной карточкой проекта.

Однако, как и любая значительная картина, она не избежала критики со стороны некоторых зрителей и экспертов. Некоторые родители и психологи высказывают опасения, что отдельные серии или персонажи могут пугать впечатлительных детей-дошкольников.

Критики также указывают на наличие шуток или сцен, которые можно считать двусмысленными или не совсем педагогичными. Вопросы вызвали и сами герои.

Критика «Смешариков»

Константин Ушаков, продюсер студии «Рики», создавшей всенародно любимых «Смешариков» и «Фиксиков», откровенно заметил: даже у самых успешных проектов всегда находятся критики. И это касается не только зрителей — иногда замечания поступают и от профессионалов.

Один из частых упрёков, который слышит команда, — отсутствие у персонажей семей. Девять ярких героев, у каждого свой дом, своя история и интересы, но нет ни пап, ни мам, ни братьев или сестёр.

«Это, пожалуй, единственное, что вызывает серьезные вопросы. Но "Смешарики" живут в мире, где главное — дружба. Они помощники и единомышленники», — отметил он.

Несмотря на творческую свободу, студия серьёзно подходит к содержанию мультфильмов. Чтобы каждая серия была не только интересной, но и психологически безопасной, над сюжетами работают специалисты-психологи. Их задача — убедиться, что истории остаются добрыми, понятными и полезными для юных зрителей, не нарушая норм развития и морали.

Почему у «Смешариков» нет семей

Есть довольно интересное предположение, что у Смешариков просто другой уклад жизни — они изначально самостоятельные и самодостаточные личности. Каждый из них уже давно вырос из «семейного» формата и строит отношения на основе дружбы и общих интересов.

А еще в Сети обсуждается теория, будто бы герои — своего рода космические переселенцы. Якобы их родители остались на далёкой планете, а здесь за младшим поколением присматривают более опытные товарищи — мудрая Совунья или спокойный Лосяш.

Впрочем, создатели мультфильма намеренно оставили этот вопрос открытым.

