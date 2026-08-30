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Стивен Кинг, конечно, не волшебник — но эти 4 экранизации действуют на зрителя как заклинание

Проверено редакцией
«Сияние»

Николай Никулин рассказал «Киноафише», почему Кинга любят миллионы — и какие фильмы по его книгам действительно работают.

Стивен Кинг давно стал не только королём ужасов, но и вдохновением для кинематографистов. Однако далеко не все экранизации его книг вызывают восторг — одни зрители обожают мрачную «Мглу», другие до сих пор спорят о финале «Доктора Сна».

Мы спросили кинокритика Николая Никулина, какие проекты по Кингу он считает действительно удачными — и почему именно они работают на экране.

Почему зрителей тянет к Кингу

Как отметил Николай Никулин в беседе с нашим порталом, любовь к Кингу часто не поддаётся логике.

Его сюжеты бывают парадоксальными, психологически странными, а иногда и вовсе иррациональными. Но именно в этом, по мнению критика, кроется эффект магии.

«Полагаю, любовь к его произведениям так же тяжело объяснить рационально, как и многие сюжетные ходы его книг. Людям нравится мистика и уж тем более нравится околдовываться, а Кинг мастерски умеет завлекать», — заметил Николай Никулин.

По его словам, зрителя цепляют не только пугающие сцены, но и особое ощущение тревоги, в котором Кинг делает ставку на повседневное.

Именно поэтому лучшие фильмы по его книгам не всегда про чудовищ, но всегда — про страх.

«Сияние»

Самые удачные экранизации: мнение эксперта

Никулин не стал останавливаться на одном фильме. Он назвал сразу четыре картины, которые, по его мнению, действительно соответствуют духу оригиналов и работают как цельные художественные произведения.

«Самые удачные — «Сияние», «Зелёная миля» и «Кэрри» и, конечно, «Оно»», — заявил критик.

Каждая из этих картин — не просто триллер или хоррор, а самостоятельный высказывание режиссёра, способное дожить до новых поколений.

Что стоит посмотреть: мнение критика

Фильм Кинга Год выхода Особенность
«Сияние» 1980 Кубрик сделал из романа культ
«Кэрри» 1976 Первый сильный женский ужас
«Зелёная миля» 1999 Фильм, который говорит с душой
«Оно» 2017 Ужас, который вплетается в детство

В каждом из этих фильмов Кинг представлен в своей лучшей форме — не как писатель ужасов, а как мастер человеческих тревог.

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Фото: Кадры из фильма «Сияние» (1980)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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